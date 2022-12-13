أهم 10.. مصير الدعم الإضافي وقرار بالعمل «عن بُعد» بسبب الأمطار

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي:

بعد إيداع دفعة ديسمبر.. توضيح مهم من حساب المواطن حول مصير الدعم الإضافي

أصدر برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، توضيحًا حول مصير الدعم الإضافي، بعد إيداع دفعة ديسمبر.. المزيد هنا

«الصحة» تبدأ تطعيم الطالبات.. كل ما تريد معرفته عن فيروس الورم الحليمي

كشفت وزارة الصحة أن عدد الطالبات اللائي تلقين اللقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري في المدارس بلغ عددهن حتى اليوم أكثر من 131 ألف طالبة.. المزيد هنا

البنك المركزي يُلزم منصات الوساطة الرقمية بنشر أسماء المُلاك

ألزم البنك المركزي المؤسسات الممارسة لنشاط الوساطة الرقمية التمويلية بالإفصاح عن أسماء ملاك المؤسسة،.. المزيد هنا

بعد إدخال تعديلات جديدة.. «ماسك» يُعيد إطلاق خدمة توثيق تويتر

قرر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إطلاق خدمة الاشتراك الجديدة في تويتر التي تتضمّن الحصول على علامة توثيق الحساب.. المزيد هنا

«الشورى» يرفض تعديل نظام المؤسسات الصحية الخاصة

رفض مجلس الشورى في جلسته اليوم، تعديل المادة (الرابعة عشر) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م / 40) والتاريخ 3 / 11 / 1423هـ.. المزيد هنا

توضيح من «الجوازات» بشأن تجديد إقامة «السواق» عبر «أبشر»

تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال أحد المستفيدين قال فيه “جيت أجدد إقامة السواق من أبشر بس مكتوب استبدال الإقامة أولا قبل التجديد، إيش يعني؟”.. المزيد هنا

توجيه عاجل من الموارد البشرية للمنشآت بشأن العمل في حالات الأمطار

عممت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، منشورًا على منشآت القطاع الخاص كافة، بشأن تحويل العاملين إلى العمل “عن بعد”… المزيد هنا

النيابة العامة توضح عقوبة القيام بأعمال التعدين دون الحصول على ترخيص

أوضحت النيابة العامة أن التعدين، هو عملية استخراج الخامات أو التكوينات المعدنية ذات الفائدة،.. المزيد هنا

«وجاءت سكرة الموت بالحق».. لحظة وفاة لاعب كرة قدم داخل الملعب في دولة عربية

مشهد أبكى الجميع حينما داهم موت الفجأة لاعبًا مصريًا خلال مباراة كرة قدم بحضور حشد جماهيري وأمام كاميرات التصوير.. المزيد هنا

انطلاق حفل غيث برعاية أمير الرياض.. «مكنون» تحتفي بـ 2000 خاتم وخاتمة لكتاب الله (فيديو وصور)

أعلنت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض “مكنون”، مساء اليوم الثلاثاء، انطلاق حفل غيث لتكريم 2000 خاتم وخاتم لكتاب الله… المزيد هنا