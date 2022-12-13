«لسنا نيجيريا».. النرويج تخاطب إدارة «تويتر» رسميا بسبب خطأ فادح

تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم، طليا، إلى إدارة الدعم الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر Twitter Support، من خلال حسابها الرسمي.

تعريف خاطئ ينسبها إلى نيجيريا

وفي الحساب الرسمي الموثق لوزارة خارجية النرويج، تم تعريفها، من قبل إدارة “تويتر”،بأنها منظمة حكومية تابعة لدولة نيجيريا. كما تم تعريف أسماء رئيس الوزراء ووزير الخارجية بشكل خاطئ أيضا.

وقال حساب “خارجية النرويج”: “الأعزاء في دعم تويتر @TwitterSupport، بقدر ما نستمتع بالعلاقات الثنائية والتقارب في الحروف الأبجدية مع نيجيريا، سنكون ممتنين إذا تم تعريفنا بأننا النرويج”.

وشاركت الوزارة تغريدتها مع حساب رئيس الوزراء النرويجي، ووزير الخارجية.

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«ماسك» يُعيد إطلاق خدمة توثيق تويتر

قرر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إطلاق خدمة الاشتراك الجديدة في تويتر التي تتضمّن الحصول على علامة توثيق الحساب، بعد إطلاق صيغة أولى أعقبها انتشار حسابات مزيّفة وفوضى في الشبكة الاجتماعية.

وبموجب الخدمة الجديدة سيحصل المستخدمون لتويتر على علامة التوثيق الزرقاء للأفراد والذهبية لحسابات الشركات، والرمادية لحسابات المؤسسات الحكومية.

وبعد أن تولى “ماسك” المسؤولية عقب استحواذه على “تويتر”، وضع صيغة أولى لخدمة الاشتراكات لكنّها أحدثت فوضى في المنصة مع ظهور عدد كبير من الحسابات التي تدّعي أنها تمثل شخصيات أو شركات معيّنة.