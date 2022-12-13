الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«لسنا نيجيريا».. النرويج تخاطب إدارة «تويتر» رسميا بسبب خطأ فادح
أهم 10.. مصير الدعم الإضافي وقرار بالعمل «عن بُعد» بسبب الأمطار
الأردن: تحميل الطالب سعر الكتاب المدرسي في هذه الحالة
«قوة إسناد للسيطرة عليها».. سجينة تعتدي على ضابطة كويتية وتصيبها بإصابات بالغة
مؤشر لـ«أزمة قلبية».. أعراض خطيرة تظهر في البداية على شكل آلام في الرقبة
ما حكم نزع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيًا؟

الرئيسية

 /

منوعات

 /

«لسنا نيجيريا».. النرويج تخاطب إدارة «تويتر» رسميا بسبب خطأ فادح

«لسنا نيجيريا».. النرويج تخاطب إدارة «تويتر» رسميا بسبب خطأ فادح

«لسنا نيجيريا».. النرويج تخاطب إدارة «تويتر» رسميا بسبب خطأ فادح
١٠:٠٦:١٧ م، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم، طليا، إلى إدارة الدعم الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر Twitter Support، من خلال حسابها الرسمي.

تعريف خاطئ ينسبها إلى نيجيريا

وفي الحساب الرسمي الموثق لوزارة خارجية النرويج، تم تعريفها، من قبل إدارة “تويتر”،بأنها منظمة حكومية تابعة لدولة نيجيريا. كما تم تعريف أسماء رئيس الوزراء ووزير الخارجية بشكل خاطئ أيضا.

وقال حساب “خارجية النرويج”: “الأعزاء في دعم تويتر @TwitterSupport، بقدر ما نستمتع بالعلاقات الثنائية والتقارب في الحروف الأبجدية مع نيجيريا، سنكون ممتنين إذا تم تعريفنا بأننا النرويج”.

وشاركت الوزارة تغريدتها مع حساب رئيس الوزراء النرويجي، ووزير الخارجية.

اقرأ أيضا:

محتجون غاضبون يحاولون اقتحام سفارة إيران بالنرويج

«ماسك» يُعيد إطلاق خدمة توثيق تويتر

قرر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إطلاق خدمة الاشتراك الجديدة في تويتر التي تتضمّن الحصول على علامة توثيق الحساب، بعد إطلاق صيغة أولى أعقبها انتشار حسابات مزيّفة وفوضى في الشبكة الاجتماعية.

وبموجب الخدمة الجديدة سيحصل المستخدمون لتويتر على علامة التوثيق الزرقاء للأفراد والذهبية لحسابات الشركات، والرمادية لحسابات المؤسسات الحكومية.

وبعد أن تولى “ماسك” المسؤولية عقب استحواذه على “تويتر”، وضع صيغة أولى لخدمة الاشتراكات لكنّها أحدثت فوضى في المنصة مع ظهور عدد كبير من الحسابات التي تدّعي أنها تمثل شخصيات أو شركات معيّنة.

 

الكلمات الدلالية:
أخبار النرويج إدارة موقع تويتر الخارجية النرويجية تخاطب تويتر نيجيريا وزارة الخارجية النرويجيىة

مواد ذات صلة

المزيد
أسباب «السلوك العدواني» لدى الأطفال.. وكيفية علاجه

أسباب «السلوك العدواني» لدى الأطفال.. وكيفية علاجه

٠٤:٥٥ م، الأربعاء، ٢١ مارس ٢٠١٨
تزامناً مع حادث الطفل ريان.. تعرّف على طريقة الإبلاغ عن الآبار المكشوفة

تزامناً مع حادث الطفل ريان.. تعرّف على طريقة الإبلاغ عن الآبار المكشوفة

٠٢:٠٠ م، الأحد، ٠٦ فبراير ٢٠٢٢
درس قاسٍ لشاب ارتدي ملابس نسائية لزيارة فتاة في منزلها

درس قاسٍ لشاب ارتدي ملابس نسائية لزيارة فتاة في منزلها

٠٩:٠٦ ص، الثلاثاء، ٠٣ أكتوبر ٢٠١٧
تعرف على أشهر أسباب وجود رائحة وقود داخل سيارتك

تعرف على أشهر أسباب وجود رائحة وقود داخل سيارتك

١٠:١٠ م، الثلاثاء، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *