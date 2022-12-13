«قوة إسناد للسيطرة عليها».. سجينة تعتدي على ضابطة كويتية وتصيبها بإصابات بالغة

تواصل- فريق التحرير:

تعرضت ضابطة كويتية إلى اعتداء مبرح على يد سجينة تحمل الجنسية الأردنية وصادر بحقها قرار إبعاد، حيث تسببت في إصابتها بإصابات خطيرة في وجهها وجسدها.

وفي التفاصيل، فإن الضابطة، وخلال قيامها بواجبها، توجهت إلى أحد العنابر إثر تلقيها بلاغاً عن فوضى من قبل إحدى الموقوفات، وعند وصولها فوجئت بأن سجينة أردنية تنتظر الإبعاد، هي من تسببت في الإزعاج، فضلاً عن إتلاف جدران العنبر بكتابة عبارات غير لائقة، وقيامها ببعض التصرفات المسيئة.

ونقلت صحيفة “الراى الكويتية” عن مصدر أمني، أن الضابطة التي تحمل رتبة ملازم أول أمسكت بالسجينة وقامت بكلبشتها، إلا أنها دفعتها وضربتها على وجهها وانهالت عليها بالسب.

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وأضاف أنه تمت السيطرة على المتهمة بعد طلب قوة إسناد، وسجلت بحقها قضية جديدة بمسمى «إهانة موظف واعتداء بالضرب»، أرفقت بها الضابطة تقريراً طبياً بالإصابات التي لحقت بها، وجارٍ استكمال التحقيقات لحين تنفيذ قرار الإبعاد، مشيراً إلى أنها من أرباب السوابق في الاعتداء على رجال الأمن.