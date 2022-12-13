انطلاق حفل غيث برعاية أمير الرياض.. «مكنون» تحتفي بـ 2000 خاتم وخاتمة لكتاب الله (فيديو وصور)

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أعلنت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض “مكنون”، مساء اليوم الثلاثاء، انطلاق حفل غيث لتكريم 2000 خاتم وخاتم لكتاب الله.

ويأتي حفل غيث لتكريم حفظة كتاب الله بالرياض برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض.

يا حاملَ القرآن رفرف عالياً

تسمو بك الدنيا ويعلو الدينُ

وكأنّ حُفاظ الكتاب مصاحفٌ

الطهرُ فيهم والصفا مكنون

وتفاعل المغردون عبر وسم “#حفل_غيث_2000خاتم_وخاتمة”، وأثنوا على دور جمعية مكنون في العناية بكتاب الله وحفظة كتاب الله عز وجل”.

وتوجه المغردون إلى الله سبحانه وتعالى أن يجزي حفظة القرآن الكريم الخير الجزيل والثواب، وأن ينفعهم بالقرآن الكريم، والعمل الصالح نظير جهدهم في حفظ القرآن الكريم”.

يذكر أن حفل غيث لتكريم حفظة وحافظات كتاب الله بالرياض، انطلق في تمام السابعة من مساء اليوم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

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رتِّلْ .. وعَطِّرْ بالتِّلاوَةِ أَنْفُسًا

تأوي إليكَ .. فؤادُها مَحزونُ (غَيثٌ) إذا ما زارَ رُوحًا أينَعَتْ

والزَّهْرُ فيها يَنتَشِي ويَبِينُ

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انتظرونا ⌛️#حفل_غيث_2000خاتم_وخاتمة pic.twitter.com/XQmrxnaFlF — جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض (@MaknonOrgSa) December 13, 2022

أهلاً ومرحباً بالجميع في تغطية الحفل السنوي لـ #جمعية_مكنون لحظات ويبدأ الحفل بإذن الله ⌛️ 📡 لمتابعة البث المباشر |https://t.co/XMF4Wcnerz لـ #حفل_غيث#حفل_غيث_2000خاتم_وخاتمة pic.twitter.com/RcZTZhZUIr — جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض (@MaknonOrgSa) December 13, 2022

البث المباشر: