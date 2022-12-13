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انطلاق حفل غيث برعاية أمير الرياض.. «مكنون» تحتفي بـ 2000 خاتم وخاتمة لكتاب الله (فيديو وصور)
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انطلاق حفل غيث برعاية أمير الرياض.. «مكنون» تحتفي بـ 2000 خاتم وخاتمة لكتاب الله (فيديو وصور)

انطلاق حفل غيث برعاية أمير الرياض.. «مكنون» تحتفي بـ 2000 خاتم وخاتمة لكتاب الله (فيديو وصور)

انطلاق حفل غيث برعاية أمير الرياض.. «مكنون» تحتفي بـ 2000 خاتم وخاتمة لكتاب الله (فيديو وصور)
٠٨:٤٤:٠٢ م، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض “مكنون”، مساء اليوم الثلاثاء، انطلاق حفل غيث لتكريم 2000 خاتم وخاتم لكتاب الله.

ويأتي حفل غيث لتكريم حفظة كتاب الله بالرياض برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض.

يا حاملَ القرآن رفرف عالياً

تسمو بك الدنيا ويعلو الدينُ

وكأنّ حُفاظ الكتاب مصاحفٌ

الطهرُ فيهم والصفا مكنون

وتفاعل المغردون عبر وسم “#حفل_غيث_2000خاتم_وخاتمة”، وأثنوا على دور جمعية مكنون في العناية بكتاب الله وحفظة كتاب الله عز وجل”.

وتوجه المغردون إلى الله سبحانه وتعالى أن يجزي حفظة القرآن الكريم الخير الجزيل والثواب، وأن ينفعهم بالقرآن الكريم، والعمل الصالح نظير جهدهم في حفظ القرآن الكريم”.

يذكر أن حفل غيث لتكريم حفظة وحافظات كتاب الله بالرياض، انطلق في تمام السابعة من مساء اليوم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

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‏بأكثر من مليوني مشاهدة.. مكنون تغلق ⁧‫مبادرة تعظيم كتاب الله‬⁩

أكثر من ١٠ آلاف طالبة بمدارس ⁧‫جمعية مكنون‬⁩ يشاركن في اليوم القرآني

 

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الكلمات الدلالية:
أمير الرياض تحفيظ القرآن بالرياض حفظة كتاب الله حفل غيث ختم القرآن غيث مكنون

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