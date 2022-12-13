مؤشر لـ«أزمة قلبية».. أعراض خطيرة تظهر في البداية على شكل آلام في الرقبة

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في حين أن الأزمات القلبية تظهر أعراضها في البداية على شكل آلم في الصدر، إلا أن هناك أعراضًا أخرى أقل شهرة.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، إنه في حين أن 70 في المائة من الناس يعرفون أن ألم الصدر هو أحد أعراض الأزمة القلبية، فإن أقل من 30 في المائة كانوا على دراية بالأعراض الأقل شهرة، مثل آلام الرقبة.

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أعراض الأزمة القلبية

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى للأزمة القلبية ما يلي:

ألم في الصدر – إحساس بالضغط، وثقل، وضيق أو ضغط على الصدر

ألم في أجزاء أخرى من الجسم – كما لو أن الألم ينتشر من الصدر إلى الذراعين (عادة ما تتأثر الذراع اليسرى، لكنها يمكن أن تؤثر على كلا الذراعين) والفك والظهر والبطن (البطن)

الشعور بالدوار

التعرق

ضيق في التنفس

الشعور بالغثيان أو القيء

شعور غامر بالقلق (مشابه لنوبة الهلع)

السعال أو الصفير

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آلام طفيفة في الصدر

على الرغم من أن ألم الصدر غالبًا ما يكون شديدًا، إلا أن بعض الأشخاص قد يعانون فقط من آلام طفيفة، مثل عسر الهضم. في حين أن أكثر أعراض الأزمة القلبية شيوعًا لدى كل من الرجال والنساء هو ألم الصدر، فإن النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض أخرى مثل ضيق التنفس والغثيان/ القيء وآلام الظهر أو الفك.

وتحدث الأزمة القلبية عندما يتوقف إمداد القلب بالدم، مما قد يؤدي إلى حرمانه من الأكسجين مما قد يتسبب في تلف عضلي خطير.

تختلف السكتة القلبية، التي يخلط بينها البعض مع الأزمة القلبية – فهي تحدث عادةً بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار مع فقدان الشخص للوعي بسرعة.

والسكتة القلبية هي عطل كهربائي حيث يتوقف القلب ولا يكون هناك أي نبض، ويمكن أن يموت في غضون دقائق إذا لم يتلقوا العلاج.

يمكن أن تؤدي الأزمة القلبية إلى سكتة قلبية.

ما هي العوامل الرئيسية؟

قالت الدكتورة أنوشكا باتشافا، نائب الرئيس الطبي لمجموعة “فيتاليتي”، وفقًا لصحيفة “ذا صن”، إن التدخين هو أحد أكبر المخاطر للإصابة أمراض القلب والأوعية الدموية،

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تشمل العوامل الأخرى زيادة الوزن والإفراط في شرب الكحول. بالإضافة إلى عوامل استقلابية، مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو مرض السكري.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية وهو عامل مساهم في الأزمات القلبية.

هناك الكثير من الأشياء التي يمكن القيام بها للتخفيف من التوتر، والتي قد تشمل النشاط البدني أو الاعتناء بالصحة العقلية، باستخدام تقنيات مثل اليقظة والتأمل.

هناك روابط بين مشاكل الصحة العقلية، مثل الاكتئاب، والتي يمكن أن تسهم في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية. فضلاً عن العامل الوراثي.