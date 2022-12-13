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فرص عمل في مدينة الرياض.. التخصصات ورابط التقديم
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فرص عمل في مدينة الرياض.. التخصصات ورابط التقديم

فرص عمل في مدينة الرياض.. التخصصات ورابط التقديم

فرص عمل في مدينة الرياض.. التخصصات ورابط التقديم
٠٩:٠٢:٥٢ م، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر حسابه الرسمي للتوظيف  (لينكدإن)، عن توفّر وظائف شاغرة  في عددٍ من التخصصات للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

1- السكرتير التنفيذي

Executive Secretary

المؤهلات و المتطلبات :

دبلوم في السكرتارية أو الإدارة التنفيذية أو مجال ذي صلة

يفضل الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو في مجال ذي صلة

يفضل الشهادة الاحترافية الإدارية (CAP) أو الشهادة الإدارية المهنية للتميز (PACE) أو أي شهادة أخرى معادلة

المتطلبات الأساسية للغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (أساسي)

تحديث قاعدة البيانات بدقة مع الأسماء والأرقام الداخلية والخارجية المطلوبة لأغراض التتبع والمرجعية

الرد على المكالمات الداخلية والخارجية وتسجيل الرسائل وتحويل المكالمات حسب المعايير

تلقي رسائل الفاكس وتوجيهها ونقلها إلى أصحاب المصلحة المعنيين في الوقت المناسب

2- مستشار إدارة الخدمة

Service Management Consultant

المؤهلات و المتطلبات :

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال / تكنولوجيا المعلومات / نظم المعلومات أو أي مجال ذي صلة

يفضل الحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال والإدارة الصحية واقتصاديات الصحة وتمويل الرعاية الصحية

يُفضل محترف إدارة المشاريع (PMP) أو مكاتب المحافظ والبرامج والمشاريع (P3O) أو محترف إدارة المخاطر (PMI-RMP) أو محترف إدارة البرامج (PgMP) أو أي شهادة أخرى معادلة

أكثر من 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة

خبرة في التشغيل أو إدارة الخدمة

يفضل خبرة في بناء خطط تمويل الرعاية الصحية الوطنية واسعة النطاق مع التركيز على إصلاحات وأنظمة التأمين الصحي على الصعيدين الدولي والإقليمي ويفضل أن تشمل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي

3- مدير الإستشارات القانونية

Legal Consultation Director

المؤهلات و المتطلبات :

درجة البكالوريوس في القانون أو في مجال ذي صلة

شهادة الحوكمة أمر لا بد منه

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة (متوسط)

خبرة 9+ سنوات من الخبرة ذات الصلة مع 3 سنوات على الأقل من الخبرة في دور إداري

خبرة في القوانين المدنية والتجارية والتشريعات ذات الصلة

خبرة في الاستشارات القانونية والتحقيقات والحوكمة واللوائح ذات الصلة

يفضل الخبرة السابقة في القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية

تطوير و / أو تحديث الإطار التشريعي على أساس التطلعات الإستراتيجية الشاملة لـ CCHI والسعودية ، ولوائح التأمين الصحي ، والقوانين والسياسات

ضمان الموافقة على الوثائق التشريعية الجديدة / المعدلة وتداولها بشكل صحيح بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية لقوانين وسياسات وتوجيهات التأمين الصحي

مراجعة قرارات مجلس الإدارة والأمين العام من منظور قانوني وتقديم الاستشارات والتوصيات القانونية

التأكد من أن جميع الأعمال القانونية الخاصة بـ CCHI تتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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