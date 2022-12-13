وظائف شاغرة بـ «الحرس الوطني».. إليك الشروط وطريقة التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الحرس الوطني عبر حسابها في موقع “تويتر” عن توفر بعض الوظائف على بند التشغيل والصيانة.
اقرأ أيضًا:
التقديم بعد أيام.. وزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة
التقديم:
تبدأ الوزارة استقبال الطلبات على موقعها الإلكتروني اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24/ 5 / 1444هـ، حتى نهاية يوم الخميس 28 / 5 / 1444هـ.
اقرأ أيضًا:
الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن تفاصيل وظائفها المتاحة.. رابط التقديم
الشروط:
-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
-ألا يقل عمره عن 18 عامًا
-أن يكون حسن السيرة ولم يُحكم عليه في حد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة
– أن تكون الخبرات للمتقدم إن وُجدت متوافقة مع ما هو محدد بطبيعة المهنة
– أن تكون بها بداية ونهاية الخدمة
– أن تكون مصدّقة من الجهة التي عمل بها
-موثقة ببيان اشتراك من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
سيتم استبعاد المتقدم على أكثر من وظيفة.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكن زيارة الرابط التالي: (اضغط هنا)