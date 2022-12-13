وظائف شاغرة بـ «الحرس الوطني».. إليك الشروط وطريقة التقديم

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أعلنت وزارة الحرس الوطني عبر حسابها في موقع “تويتر” عن توفر بعض الوظائف على بند التشغيل والصيانة.

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التقديم:

تبدأ الوزارة استقبال الطلبات على موقعها الإلكتروني اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24/ 5 / 1444هـ، حتى نهاية يوم الخميس 28 / 5 / 1444هـ.

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الشروط:

-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

-ألا يقل عمره عن 18 عامًا

-أن يكون حسن السيرة ولم يُحكم عليه في حد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة

– أن تكون الخبرات للمتقدم إن وُجدت متوافقة مع ما هو محدد بطبيعة المهنة

– أن تكون بها بداية ونهاية الخدمة

– أن تكون مصدّقة من الجهة التي عمل بها

-موثقة ببيان اشتراك من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

سيتم استبعاد المتقدم على أكثر من وظيفة.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكن زيارة الرابط التالي: (اضغط هنا)