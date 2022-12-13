«وجاءت سكرة الموت بالحق».. لحظة وفاة لاعب كرة قدم داخل الملعب في دولة عربية

تواصل- فريق التحرير:

مشهد أبكى الجميع حينما داهم موت الفجأة لاعبًا مصريًا خلال مباراة كرة قدم بحضور حشد جماهيري وأمام كاميرات التصوير، حيث سقط اللاعب بشكل مفاجئ دون أن يتدخل معه لاعب آخر ليلفظ أنفاسه الأخيرة في لحظات ويفشل الأطباء في محاولة إنقاذه.

اللاعب ويدعى سامي سعيد، لاعب نادي مطروح الرياضي، الذي ينافس بدوري القسم الثالث، توفى خلال مباراة في الملعب خلال مواجهة نظيره السلوم.

ووفقا لما ذكرته التقارير اليوم الثلاثاء فقد تعرض اللاعب لسقوط مفاجئ في الشوط الثاني من عمر المباراة، أدى إلى ابتلاع لسانه ليفشل الأطباء في إسعافه داخل أرضية الملعب، وليلفظ أنفاسه الأخيرة.

وتم تداول فيديو عبر “فيسبوك” يظهر لحظة سقوط اللاعب في الملعب دون أن يتدخل أحد معه.

وقام الحكم بإلغاء مباراة مطروح والسلوم قبل نهايتها بـ15 دقيقة، عقب فشل الجهاز الطبي لنادي مطروح في إنقاذ اللاعب داخل أرض الملعب.

بعدما داهمه موت الفجأة.. مسؤول قطري يكشف ما حدث للصحفي الأمريكي «داعم الشواذ» قبل وفاته

وتم نقل اللاعب سامي سعيد بسيارة الإسعاف إلى إحدى مستشفيات مطروح القريبة من ملعب المباراة في محاولة لإنقاذ حياته لكن فشلت المحاولات في النهاية.

أقراً أيضاً:

«الصناعة»: بدء العمل بفرض العقوبات على استغلال الرواسب

توجيه عاجل من الموارد البشرية للمنشآت بشأن العمل في حالات الأمطار

مفاجأة.. الصين تكشف حقيقة استخدام الخوخ الأصفر كعلاج لـ «كورونا»

تحذير عاجل من «الصحة العالمية» بشأن عبارات خادعة على عبوات حليب الأطفال

«التأمينات»: مصروفات المنافع التأمينية خلال شهر نوفمبر الماضي تجاوزت 10 مليارات ريال

«المرئي والمسموع»: حجب وإغلاق 3449 موقعًا وتطبيقًا مخالفًا

«الأراضي البيضاء»: 5 أيام على انتهاء مهلة تسجيل الأراضي للمرحلة الثانية

دخول المرسوم الملكي حيز التنفيذ.. حبس عامين وغرامة مليون ريال لمن يرتكب هذه الجريمة