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تكدس المسافرين في مطارات بريطانيا.. واليوم الأكثر برودة منذ 10 سنوات (فيديو)
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تكدس المسافرين في مطارات بريطانيا.. واليوم الأكثر برودة منذ 10 سنوات (فيديو)

تكدس المسافرين في مطارات بريطانيا.. واليوم الأكثر برودة منذ 10 سنوات (فيديو)

تكدس المسافرين في مطارات بريطانيا.. واليوم الأكثر برودة منذ 10 سنوات (فيديو)
٠٩:٠٤:٣٢ م، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، شاركته وسائل إعلام بريطانية، تكدس مسافرين في مطارات لندن، بأعداد كبيرة، إثر توقف الملاحة الجوية، مؤقتا، بسبب الأمطار والثلوج.

تعطل الرحلات الجوية

وحسب “سكاي نيوز” البريطانية، ترك المسافرون عالقين في المطارات أو جالسين على مدرج المطار أو حشروا في صالات المغادرة، حيث تسبب الثلج في حدوث فوضى في المطارات، يومي الأحد والاثنين.

وسجلت الهيئات المتخصصة في الأحوال الجوية في بريطانيا، يوم أمس الاثنين، اليوم الأكثر برودة على البلاد منذ 10 أعوام.

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اضطرابات في السفر وإضراب عمال السكك الحديدية

ومع استمرار موجة البرد في بريطانيا ، يواجه المسافرون مزيدًا من الاضطراب، في ظل بدء جولة جديدة من إضرابات السكك الحديدية التي تبدأ اليوم.

وجرى إصدار تحذيرات جديدة بشأن الطقس لأجزاء من بريطانيا، وسط اضطراب كبير في السفر مع بدء الإضرابات بالسكك الحديدية، لكن خبراء الأرصاد أفادوا بأن حلة الطقس تشهد تحسنا خلال الفترة المقبلة.

 

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