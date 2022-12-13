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شاب يسجل فيديو لشقيقه وهو يقرأ القرآن بصوت عذب أثناء تواجده في المطبخ (فيديو)

شاب يسجل فيديو لشقيقه وهو يقرأ القرآن بصوت عذب أثناء تواجده في المطبخ (فيديو)

شاب يسجل فيديو لشقيقه وهو يقرأ القرآن بصوت عذب أثناء تواجده في المطبخ (فيديو)
٠٨:١٢:٢١ م، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو حاز على إعجاب الجميع لشاب يقوم بتوثيق فيديو لأخيه وهو يعد الشاي داخل المطبخ.

وأظهر الفيديو دخول شخص إلى المطبخ حيث كان شقيقه يعد الشاي ويقوم بقراءة القرآن بصوت عذب، وعندما شاهده أشار له باستكمال القراءة فأخذ يتلو ويرتل بصوت مذهل آيات من كتاب الله الحكيم.

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وحاز الفيديو على انتشار كبير وإعجاب بين المغردين، الذين أبدوا دهشتهم وإعجابهم بصوته المميز، داعين له بالخير ومتمنين أن يكون هذا هو حال شباب المسلمين من التمسك بكتاب الله.

الكلمات الدلالية:
تلاوة القرآن حفظ القرآن الكريم حفظة كتاب الله شاب يقرأ القرآن

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