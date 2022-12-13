النيابة العامة توضح عقوبة القيام بأعمال التعدين دون الحصول على ترخيص

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أوضحت النيابة العامة أن التعدين، هو عملية استخراج الخامات أو التكوينات المعدنية ذات الفائدة، من الأرض أو المناطق البحرية، أو المواد الناتجة عن التبخير من مياه البحر أو إمدادات المياه الطبيعية، ويشمل أي نشاط تعديني، الرواسب، المعادن أو الخامات الموجودة في موضعها بشكل طبيعي والمتوافرة بكيمات ذات مؤشرات اقتصادية.

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6 عقوبات لأعمال التعدين دون ترخيص

وبينت النيابة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن كل من يوم دون ترخيص باستغلال الرواسب لغرض بيعها أو أعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن فئة (أ) أو استغلالها يعاقب بـ:

السجن سنتين وغرامة مليون ريال

1- السجن مدة تصل إلى سنتين

2- غرامة تصل إلى مليون ريال

3- رد المال محل الجريمة، أو رد القيمة-بحسب الأحوال-

4- رد أي عادئد ترتب من ذلك المال

5- مصادرة الآليات والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة

6- يعاقب كل من اشترك -بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة- في ارتكاب الجريمة المذكورة بالعقوبة المقررة لها.

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