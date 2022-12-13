ثورة طبية.. التوصل لأول لقاح للسرطان يقلل خطر الوفاة بالمرض

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توصل الخبراء إلى أن لقاحًا جديدًا للسرطان يمكن أن يقلل خطر الموت أو الانتكاس بنسبة 44 في المائة لدى بعض المرضى.

ويستخدم اللقاح المخصص تقنية الحمض النووي الريبي، وهي نفس التقنية التي تم استخدامها لأول مرة في لقاحات كوفيد – 19 التي طورتها شركتا “فايزر” و”مودرنا”.

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انخفاض خطر عودة سرطان الجلد أو الوفاة بنسبة 44 في المائة

عند الجمع بين عقار “كيترودا”، وجدت التجربة في المرحلة الثانية أنه أدى إلى انخفاض بنسبة 44 في المائة في خطر عودة سرطان الجلد أو الوفاة، بعد أن تم تجربته على 157 مريضا يعانون من سرطان الجلد في المرحلة الثالثة والرابعة بعد استئصال الأورام جراحيًا، وهو النوع الأكثر فتكاً من سرطان الجلد.

و”كيترودا” هو جسم مضاد يستخدم في سرطان الجلد وسرطان الرئة وعلاج سرطان الرأس والعنق.

وخضع اللقاح للمرحلة الثانية من التجارب، فيما يقول الباحثون في “مورنا أند ميك”، إن النتائج هي أول دليل على فعالية علاج سرطان في تجربة سريرية عشوائية.

وتم تصميم اللقاح لتحفيز الجهاز المناعي لنشر الخلايا التائية القاتلة التي تستهدف الطفرات النوعية لأورام المريض. واللقاح سيكون جسمًا مضادًا أحادي النسيلة، يتم إعطاؤه كحقن، ويمنع بروتينات خلوية معينة من إيقاف الخلايا التائية عن الهجوم.

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نتائج مشجعة

وعلى الرغم من أنها لا تزال في المراحل الأولى إلا أن الخبراء قالوا إن النتائج “مشجعة”.

وقال البروفيسور أندرو بيجز، استشاري جراحة القولون والمستقيم بجامعة برمنجهام: “إن استخدام تكنولوجيا الحمض النووي الريبي المغيرة للعبة في زيادة الاستجابة لأدوية العلاج المناعي أمر مثير للغاية. إنه لأمر مشجع للغاية أن هذا هو خيار علاجي فعال محتمل في المستقبل”.

وأضاف: “من المحتمل أن يكون لهذا التقدم تداعيات مهمة على مرضى السرطان النقيلي في المستقبل، ويفتح طريقًا علاجيًا جديدًا لهؤلاء المرضى.”

ومن المقرر أن يتواصل الباحثون في “موديرنا وميرك” مع الجهات التنظيمية بالنتائج، وسيطلقون تجربة المرحلة الثالثة بالإضافة إلى توسيع الدواء بشكل أسرع ليشمل أنواعًا أخرى من السرطان.

قال ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة “مودرنا”: “نتائج اليوم مشجعة للغاية في مجال علاج السرطان- لقد كان الحمض النووي الريبي تحويليًا لـ كوفيد – 19 والآن، ولأول مرة على الإطلاق، أظهرنا إمكانية تأثيره على نتائج تجربة سريرية عشوائية في سرطان الجلد”.

وأضاف: “سنبدأ دراسات إضافية في سرطان الجلد وأشكال أخرى من السرطان بهدف تقديم علاجات فردية للسرطان للمرضى. “نتطلع إلى نشر مجموعة البيانات الكاملة ومشاركة النتائج في المؤتمر الطبي القادم للأورام، وكذلك مع السلطات الصحية”.

علامات سرطان الجلد:

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، إن أكثر العلامات شيوعًا هي ظهور شامة جديدة أو تغيير في الشامة الحالية.

-تنص التوجيهات على: “يمكن أن يحدث هذا في أي مكان من الجسم، ولكن المناطق الأكثر إصابة هي الظهر عند الرجال والساقين عند النساء.

-الأورام الميلانينية غير شائعة في المناطق المحمية من التعرض لأشعة الشمس، مثل الأرداف وفروة الرأس.

-يقول الخبراء إنه في معظم الحالات، يكون للأورام الميلانينية شكل غير منتظم ولها أكثر من لون.

-قد تكون الشامة أيضًا أكبر من المعتاد، ويمكن أن تسبب في بعض الأحيان حكة أو تنزف.

– ابحث عن شامة يتغير شكلها أو حجمها أو لونها تدريجيًا.