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الإعلام المرئي: تصنيف وفسخ 73 محتوى للألعاب الإلكترونية خلال نوفمبر

الإعلام المرئي: تصنيف وفسخ 73 محتوى للألعاب الإلكترونية خلال نوفمبر

الإعلام المرئي: تصنيف وفسخ 73 محتوى للألعاب الإلكترونية خلال نوفمبر
٠٨:٠٠:٢٧ م، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أنها قامت بتصنيف وفسخ 73 محتوى للألعاب الإلكترونية، خلال شهر نوفمبر 2022.
وأوضحت في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن من بينها 23 لعبة إلكترونية مفسوحة، 35 لعبة إلكترونية مصنفة، و15 غلاف لعبة إلكترونية.
وأمس أعلنت الهيئة، أنها رصدت خلال شهر نوفمبر أكثر من 1300 مخالفة إعلامية، من بينها 20 مخالفة لترخيص موثوق.

وقالت الهيئة عبر حسابها في موقع “تويتر”: “حرصًا على الالتزام بتنظيمات وضوابط العمل الإعلامي، ومن خلال جولاتها الرقابية والمتابعة، رصدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع خلال شهر نوفمبر أكثر من 1300 مخالفة إعلامية، من بينها 20 مخالفة لترخيص موثوق”.

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وأشارت إلى أن “أكثر من 300 ألف جهاز من أجهزة البث والاستقبال وإنتاج المحتوى الإعلامي، فسحناها خلال نوفمبر في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع”.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الاعلام المرئي والمسموع السعودية اليوم العاب اطفال

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