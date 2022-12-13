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الزعاق يروي قصة تسمية عام 1956 بسنة الهدام (فيديو)
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الزعاق يروي قصة تسمية عام 1956 بسنة الهدام (فيديو)

الزعاق يروي قصة تسمية عام 1956 بسنة الهدام (فيديو)

الزعاق يروي قصة تسمية عام 1956 بسنة الهدام (فيديو)
٠٨:٣٦:٠٢ م، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

روى د. خالد الزعاق، الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية، أنه قبل 66 عاما، وبالتحديد في 13 من جيسمبر عام 1965، الموافق 11 جمادى الأولى 1376، هطلت أمطار غزيرة لدة 58 يوما دون انقطاع على نجد، شملت الرياض، وسدير، والوشم، والغار، والمجمعة، والزلفي، وعموم منطقة القصيم.

تهدم 3 آلاف منزل في بريدة

وتركز هطول الأمطار على بريدة والزلفى، حسب الزعاق، ونتج عنها تهدم قرابة 3 آلاف منزل في بريدة، وأسموها سنة الهدام، وغرقت المنازل المنخفضة في الزلفي، وأسموها سنة الغرقة، وجرى لأول مرة واديا الرمة وحنيفة، وهما أكبر أودية نجد

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الحوادث الكونية تفرض نفسها

وقال الزعاق، إن الحوادث الكونية تفرض نفسها على التاريخ، فتسمى السنة باسمها، كسنة الجوع 1910 الموافق 1328، وسنة الجدري 1939 الموافق 1358، وسنة الظلمة التي حدث فيها كسوف الشمس، عام 1952 الموافق 1371 هجرية.

وفي فيديو سابق، أوضح الزعاق أن المنطقة العربية تشهد خلال الفترة الحالية أبكر وقت لغروب الشمس، ويستمر هذا التبكير خلال الأسبوع الجاري.

الكلمات الدلالية:
أمطار القصيم الأحوال الجوية حالة الطقس خالد الزعاق عام الهدام هطول الأمطار

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