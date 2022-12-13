توجيه عاجل من الموارد البشرية للمنشآت بشأن العمل في حالات الأمطار

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عممت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، منشورًا على منشآت القطاع الخاص كافة، بشأن تحويل العاملين إلى العمل “عن بعد” أو عدم تكليفهم بالحضور إلى مقرات العمل عند وجود تنبيهات عن الحالات المطرية الغزيرة المتوقعة.

وجاء طلب “الموارد البشرية” في إطار الحفاظ على سلامة العاملين خصوصا عند صدور إنذار من الجهة الحكومية المختصة عن الحالات المطرية الشديدة المتوقع غزارتها، حسب عكاظ.

وأكدت الوزارة على جميع منشآت القطاع الخاص أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر، مشيرة إلى أن لصاحب العمل تحويل العاملين للعمل عن بعد أو عدم تكليفهم بالحضور لمقرات العمل إذا قدّر أن في ذلك مخاطر على سلامتهم، مع إمكانية تعويض ساعات التأخير أو الغياب في أوقات أخرى بالاتفاق مع العامل.

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وبينت الوزارة أن ذلك وفقا لما يصدر من المركز الوطني للأرصاد من تنبيهات عن الحالات المطرية المتوقع غزارتها على بعض محافظات ومناطق المملكة، وانطلاقاً من دور هذه الوزارة وإشرافها على متابعة تطبيق نظام العمل واللوائح والقرارات ذات العلاقة، وبالإشارة إلى ما جاء في نظام العمل في البابين السادس والثامن بشأن تنظيم شروط العمل وظروفه، إضافة إلى تنظيم الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية، ونظرا إلى ما تشهده المملكة من تغير في الأحوال الجوية خلال هذه الفترة التي قد تعرض عاملي المنشأة للخطر.

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