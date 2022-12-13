أمير عسير يوجه بوضع «سُترة» الشهيد «أبوجرفة» بمدخل إمارة المنطقة

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تخليدًا لذكراه وتكريمًا لتضحياته، وجّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بوضع سُترة الفريق ركن الشهيد عبدالرحمن سعد أبو جرفة، أثناء استشهاده وذلك بمدخل إمارة المنطقة.

يأتي ذلك وفاء وعرفاناً بما قدّمه من بطولات مختلفة في ميادين الشرف، دفاعاً عن الدين والمليك والوطن، والذي كان قد انتقل إلى رحمة الله في 1436/11/8.

جاء ذلك خلال زيارة الأمير تركي بن طلال، لأسرة الشهيد في منزلهم بمركز تندحة في محافظة خميس مشيط، حيث قدم أبناءه سترة والدهم أثناء استشهاده هديةً لأمير عسير، فيما ذكر أحد أبنائه أنها أغلى ما يملكون.

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وكان الشهيد أبو جرفة قد استشهد أثناء تفقده في جولة ميدانية لوحدات اللواء الثامن عشر الذي يقوده، والمنتشرة على الخطوط الأمامية في المنطقة الجنوبية، إذ تعرض الموقع حينها لنيران معادية عشوائية، أصيب على إثرها، ونُقل بعدها للمستشفى لتلقي العلاج، واستشهد متأثراً بجراحه في ميدان الشرف والبطولة بتضحية وإخلاص لدينه ومليكه ودفاعاً عن وطنه ومواطنيه.

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