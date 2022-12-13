الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الزكاة» و«مكافحة المخدرات» يوقعان اتفاقية للتدريب والتأهيل على «الوسائل الحية»
«إيه الفضيحة دي؟!».. وزير سوداني يتعرض لموقف محرج خلال كلمة أمام تجمع عربي
توجيه عاجل من الموارد البشرية للمنشآت بشأن العمل في حالات الأمطار
أغرب 8 أرقام قياسية في موسوعة جينيس لهذا العام
الاتحاد الأوروبي يدين انتهاكات الحوثي.. والحكومة اليمنية ترحب
ارتفاع أسعار الذهب وترقب لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي غداً

الرئيسية

 /

محليات

 /

«الزكاة» و«مكافحة المخدرات» يوقعان اتفاقية للتدريب والتأهيل على «الوسائل الحية»

«الزكاة» و«مكافحة المخدرات» يوقعان اتفاقية للتدريب والتأهيل على «الوسائل الحية»

«الزكاة» و«مكافحة المخدرات» يوقعان اتفاقية للتدريب والتأهيل على «الوسائل الحية»
٠٧:٠١:٤٩ م، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

وقعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اتفاقية تعاون، مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، في مجال التدريب والتأهيل على استخدام الوسائل الحية، وذلك بحضور محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المهندس سهيل بن محمد أبانمي، وسعادة اللواء محمد بن سعيد القرني مدير عام المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة، نائب المحافظ للشؤون الأمنية الأستاذ عبد الله بن علي النعيم، فيما وقعها من جانب المديرية العامة لمكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني.

عمليات التشغيل والإيواء والتدريب

وتأتي هذه الاتفاقية، تعزيزًا للتعاون القائم بين القطاعين وسعيًا إلى رفع مستوى التنسيق فيما يتعلق بالاستفادة من تجربة المركز الوطني للوسائل الحية التابع للهيئة، والبرامج التي يقدمها للمتدربين، بما في ذلك عمليات التشغيل والإيواء والتدريب، إلى جانب تعزيز أوجه التعاون، والشراكة الفاعلة بينهما، الأمر الذي يسهم في تحقيق الأهداف الأمنية المشتركة.

برنامج الكشف عن المخدرات والأسلحة

ويعد المركز الوطني للوسائل الحية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك رافدًا في تدريب المختصين بالوسائل الحية والوسائل الحية على العديد من البرامج التدريبية، والتي من أبرزها برنامج الكشف عن المخدرات، والأسلحة، والنقود والتبغ، بالإضافة إلى برامج أخرى يُقدمها المركز للجهات الأمنية، مثل برنامج البحث والإنقاذ (المفقودين والغرقى) وكذلك برنامج الهجوم والحماية (البحث والمطاردة والاقتحام ومكافحة الإرهاب).
الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم اتفاقية تعاون استخدام الوسائل الحية المديرية العامة لمكافحة المخدرات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

مواد ذات صلة

المزيد
مجهولون يقتلعون كاميرا ساهر بطريق «مكة – الليث» (فيديو)

مجهولون يقتلعون كاميرا ساهر بطريق «مكة – الليث» (فيديو)

٠٨:٤٠ م، الثلاثاء، ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧
(الشورى) يوافق على مساواة المواطنة بالمواطن في شروط القرض العقاري

(الشورى) يوافق على مساواة المواطنة بالمواطن في شروط القرض العقاري

١٢:٠٥ م، الأثنين، ١٧ يونيو ٢٠١٣
مصدر مسؤول: المملكة تدين الهجوم الإرهابي بفرنسا

مصدر مسؤول: المملكة تدين الهجوم الإرهابي بفرنسا

٠٢:٢٠ ص، الأربعاء، ٢٧ يوليو ٢٠١٦
ضبط 2.7 مليون مخالف لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود

ضبط 2.7 مليون مخالف لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود

٠١:١٣ ص، السبت، ٠٩ مارس ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *