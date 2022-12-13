«الزكاة» و«مكافحة المخدرات» يوقعان اتفاقية للتدريب والتأهيل على «الوسائل الحية»

تواصل – فريق التحرير:

وقعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اتفاقية تعاون، مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، في مجال التدريب والتأهيل على استخدام الوسائل الحية، وذلك بحضور محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المهندس سهيل بن محمد أبانمي، وسعادة اللواء محمد بن سعيد القرني مدير عام المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة، نائب المحافظ للشؤون الأمنية الأستاذ عبد الله بن علي النعيم، فيما وقعها من جانب المديرية العامة لمكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني.

عمليات التشغيل والإيواء والتدريب

وتأتي هذه الاتفاقية، تعزيزًا للتعاون القائم بين القطاعين وسعيًا إلى رفع مستوى التنسيق فيما يتعلق بالاستفادة من تجربة المركز الوطني للوسائل الحية التابع للهيئة، والبرامج التي يقدمها للمتدربين، بما في ذلك عمليات التشغيل والإيواء والتدريب، إلى جانب تعزيز أوجه التعاون، والشراكة الفاعلة بينهما، الأمر الذي يسهم في تحقيق الأهداف الأمنية المشتركة.

برنامج الكشف عن المخدرات والأسلحة

ويعد المركز الوطني للوسائل الحية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك رافدًا في تدريب المختصين بالوسائل الحية والوسائل الحية على العديد من البرامج التدريبية، والتي من أبرزها برنامج الكشف عن المخدرات، والأسلحة، والنقود والتبغ، بالإضافة إلى برامج أخرى يُقدمها المركز للجهات الأمنية، مثل برنامج البحث والإنقاذ (المفقودين والغرقى) وكذلك برنامج الهجوم والحماية (البحث والمطاردة والاقتحام ومكافحة الإرهاب).