الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. أمطار غزيرة على جنوب مكة المكرمة
«الزكاة» و«مكافحة المخدرات» يوقعان اتفاقية للتدريب والتأهيل على «الوسائل الحية»
«إيه الفضيحة دي؟!».. وزير سوداني يتعرض لموقف محرج خلال كلمة أمام تجمع عربي
توجيه عاجل من الموارد البشرية للمنشآت بشأن العمل في حالات الأمطار
أغرب 8 أرقام قياسية في موسوعة جينيس لهذا العام
الاتحاد الأوروبي يدين انتهاكات الحوثي.. والحكومة اليمنية ترحب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالفيديو.. أمطار غزيرة على جنوب مكة المكرمة

بالفيديو.. أمطار غزيرة على جنوب مكة المكرمة

بالفيديو.. أمطار غزيرة على جنوب مكة المكرمة
٠٧:٠٣:٥٤ م، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

هطلت أمطار غزيرة، اليوم، جنوب مكة المكرمة، ورصد مقطع فيديو، نشره الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة، مرور السيارات وسط تجمعات مياه الأمطار على إحدى الطرق السريعة.

استمرار فرص هطول الأمطار

وأصدر المركز الموطني للأرصاد، توقعاته، التي أشارت إلى استمرار فرص هطول الأمطار على معظم محافظات منطقة مكة المكرمة، مع تواجد للسحب الممطرة على جدة، خلال الليل وصباح الغد، لاسيما أجزاءها الشرقية.

اقرأ أيضا:

الآن.. تساقط أمطار غزيرة وجريان للسيول على الحرازات شرق جدة (فيديو)

أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة و تكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم أخبار مكة المكرمة أمطار جدة أمطار مكة المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس

مواد ذات صلة

المزيد
‫مدني الجوف يمنع حريقاً مروعاً بحي الشلهوب‬ (صور)

‫مدني الجوف يمنع حريقاً مروعاً بحي الشلهوب‬ (صور)

٠٦:١٣ م، الجمعة، ٢٥ أبريل ٢٠١٤
«هيئة الكهرباء» تستعين بشركة عالمية متخصصة للتحقيق في الحوادث الكبيرة

«هيئة الكهرباء» تستعين بشركة عالمية متخصصة للتحقيق في الحوادث الكبيرة

١٠:٢٥ ص، الأثنين، ٢٤ يوليو ٢٠١٧
الرياض.. وزير العدل يترأس تدشين شركة لـ«استثمار أموال القاصرين»

الرياض.. وزير العدل يترأس تدشين شركة لـ«استثمار أموال القاصرين»

٠٦:٢٩ م، السبت، ١٥ أكتوبر ٢٠١٦
ضبط 15 وافداً سرقوا صفائح نُحاسية بـ «مليوني ريال» في مكة

ضبط 15 وافداً سرقوا صفائح نُحاسية بـ «مليوني ريال» في مكة

٠٣:٥٨ م، الأربعاء، ١٦ نوفمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *