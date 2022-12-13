بالفيديو.. أمطار غزيرة على جنوب مكة المكرمة

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هطلت أمطار غزيرة، اليوم، جنوب مكة المكرمة، ورصد مقطع فيديو، نشره الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة، مرور السيارات وسط تجمعات مياه الأمطار على إحدى الطرق السريعة.

استمرار فرص هطول الأمطار

وأصدر المركز الموطني للأرصاد، توقعاته، التي أشارت إلى استمرار فرص هطول الأمطار على معظم محافظات منطقة مكة المكرمة، مع تواجد للسحب الممطرة على جدة، خلال الليل وصباح الغد، لاسيما أجزاءها الشرقية.

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أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة و تكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.