الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«إيه الفضيحة دي؟!».. وزير سوداني يتعرض لموقف محرج خلال كلمة أمام تجمع عربي
توجيه عاجل من الموارد البشرية للمنشآت بشأن العمل في حالات الأمطار
أغرب 8 أرقام قياسية في موسوعة جينيس لهذا العام
الاتحاد الأوروبي يدين انتهاكات الحوثي.. والحكومة اليمنية ترحب
ارتفاع أسعار الذهب وترقب لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي غداً
«الشورى» يوافق على مشروعي لائحتين تنظيميتين للأشخاص ذوي الإعاقة

الرئيسية

 /

دولي

 /

«إيه الفضيحة دي؟!».. وزير سوداني يتعرض لموقف محرج خلال كلمة أمام تجمع عربي

«إيه الفضيحة دي؟!».. وزير سوداني يتعرض لموقف محرج خلال كلمة أمام تجمع عربي

«إيه الفضيحة دي؟!».. وزير سوداني يتعرض لموقف محرج خلال كلمة أمام تجمع عربي
٠٧:٠٠:٥٠ م، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير :

تعرض وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، إلى موقف محرج، خلال كلمته في مؤتمر اقتصادي بالخرطوم، امام تجمع عربي للتشجيع على الاستثمار، إذ انقطعت الكهرباء بشكل مفاجئ.

وتقدم الوزير إلى الحضور بالاعتذار ووصف ما حدث بـ”الخطأ العارض”، كما تساءل باللغة الإنجليزية “ماذا حدث؟”، ثم همس بعبارات ناقدة: “إيه الفضيحة دي؟!”، متسائلا: “كيف تقولوا للناس تعالوا استثمروا عندنا..؟!”.

وعادت الكهرباء للظهور مجددا بعد تأكيدات السلطات المختصة بوجود فجوة مقدارها 400 ميغاواط، بالرغم من حلول فصل الشتاء.

 

انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن السودان.. ما السبب؟

وعقب عودة التيار الكهربائي للقاعة الذي استمر انقطاعه لدقائق، عمد الوزير السوداني لتجاوز الموقف المحرج، بدعوة الحاضرين لأن تكون الكهرباء من ضمن مجالات استثماراتهم في السودان، الأمر الذي قوبل بتصفيق الحاضرين.

الكلمات الدلالية:
اخبار السودان السودان انقطاع الكهرباء وزير المالية السوداني

مواد ذات صلة

المزيد
«وول ستريت جورنال»: «الأسد» أعطى الضوء الأخضر لضرب إدلب بـ«الكيماوي»

«وول ستريت جورنال»: «الأسد» أعطى الضوء الأخضر لضرب إدلب بـ«الكيماوي»

٠٨:٢٠ م، الأثنين، ١٠ سبتمبر ٢٠١٨
تلقَّت تهديدات بالقتل.. محكمة باكستانية تحمي «مسلمة جديدة» من أسرتها الهندوسية

تلقَّت تهديدات بالقتل.. محكمة باكستانية تحمي «مسلمة جديدة» من أسرتها الهندوسية

٠٧:٥٩ م، السبت، ٢٦ أغسطس ٢٠١٧
أمريكا ترجع إلى الخلف.. بيلوسي: ندعم مبدأ صين واحدة وبكين من أكثر المجتمعات حرية

أمريكا ترجع إلى الخلف.. بيلوسي: ندعم مبدأ صين واحدة وبكين من أكثر المجتمعات حرية

٠٨:٢٤ م، الثلاثاء، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
مستشار الرئيس الأوكراني: روسيا استخدمت جميع الأسلحة في الحرب

مستشار الرئيس الأوكراني: روسيا استخدمت جميع الأسلحة في الحرب

٠٣:١٩ م، الأحد، ٢٩ مايو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *