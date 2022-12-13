«إيه الفضيحة دي؟!».. وزير سوداني يتعرض لموقف محرج خلال كلمة أمام تجمع عربي

تواصل – فريق التحرير :

تعرض وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، إلى موقف محرج، خلال كلمته في مؤتمر اقتصادي بالخرطوم، امام تجمع عربي للتشجيع على الاستثمار، إذ انقطعت الكهرباء بشكل مفاجئ.

وتقدم الوزير إلى الحضور بالاعتذار ووصف ما حدث بـ”الخطأ العارض”، كما تساءل باللغة الإنجليزية “ماذا حدث؟”، ثم همس بعبارات ناقدة: “إيه الفضيحة دي؟!”، متسائلا: “كيف تقولوا للناس تعالوا استثمروا عندنا..؟!”.

وعادت الكهرباء للظهور مجددا بعد تأكيدات السلطات المختصة بوجود فجوة مقدارها 400 ميغاواط، بالرغم من حلول فصل الشتاء.

انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن السودان.. ما السبب؟

وعقب عودة التيار الكهربائي للقاعة الذي استمر انقطاعه لدقائق، عمد الوزير السوداني لتجاوز الموقف المحرج، بدعوة الحاضرين لأن تكون الكهرباء من ضمن مجالات استثماراتهم في السودان، الأمر الذي قوبل بتصفيق الحاضرين.