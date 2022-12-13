الاتحاد الأوروبي يدين انتهاكات الحوثي.. والحكومة اليمنية ترحب

تواصل – فريق التحرير:

رحبت الحكومة اليمنية، اليوم، بقرار الاتحاد الأوروبي، الذي يدين الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية والبنى التحتية، ويحذر من تداعياتها الكارثية على الوضع الإنساني والأمن البحري.

اليمن تلتزم بتحقيق السلام

وجددت الحكومة التزامها بنهج السلام العادل والشامل وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، ومواصلة التعاطي الجاد والمسؤول مع كافة الجهود الرامية لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، حسب وكالة الأنباء اليمنية.

اقرأ أيضا:

بعد الهدنة.. الحوثي يرفض السلام ويواصل هجماته على الموانئ اليمنية

مطالب بتصنيف الحوثي «جماعة إرهابية»

واعتبرت حكومة اليمن أن تبني الحوثيين لما وصفها بالاعتداءات الممنهجة على البنى التحتية في الداخل اليمني ودول الجوار والمياه الإقليمية والدولية يتطلب موقفا دوليا حازما بتصنيف الجماعة “منظمة إرهابية عالمية”، حسب “العربية”.

بيان مجلس الاتحاد الأوروبي

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي دعا، في بيان أمس، جماعة الحوثي إلى التخلي عن المواقف التي اعتبرها “متطرفة”، والانخراط بشكل بناء مع جهود المبعوث الأممي لليمن لتجديد الهدنة وتوسيعها في البلاد.

إعادة إحياء الهدنة الأممية في اليمن

ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، اجتماعه الشهري بشأن اليمن للاطلاع على مستجدات الأوضاع العسكرية والسياسية والإنسانية، خصوصا مسألة تفعيل لهدنة الأممية التي لا يزال تجديدها متعثراً منذ أكثر من شهرين.

ومن المتوقع أن يستعرض المبعوث الأممي، آخر التطورات والجهود التي بذلت منذ آخر اجتماع لمجلس الأمن، بشأن إعادة إحياء الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، بما فيها تحركاته الأخيرة في دول المنطقة.