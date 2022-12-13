أغرب 8 أرقام قياسية في موسوعة جينيس لهذا العام

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حفل عام 2022 بمجموعة من الأرقام القياسية الجديدة التي تتسم بالغرابة، والتي جرى تسجيلها في موسوعىة جينيس للأرقام القياسية؛ مثل أطول رحلة بحرية داخل ثمرة يقطين مجوفة، أو أطول مسافة مشي بالكعب العالي.

ورصدت وكالة “يو بي آي”، أغرب 10 أرقام قياسية في موسوعة جينيس لعام 2022 على النحو التالي:

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يلصق علب المشروبات في وجهه ورأسه باستخدام شفط الهواء

استغل الأمريكي جيمي كيتون، حالة طبية غريبة لبشرته، في لصق 10 علب مشروبات فارغة على وجهه ورأسه الحليق باستخدام “شفط الهواء”، وظلت في مكانها لمدة 5 ثوانٍ على الأقل، مما مكنه من تسجيل رقم قياسي.

وقال كيتون لموسوعة جينيس للأرقام القياسية: “أعاني بالفعل من حالة جلدية لم يتم تسميتها بعد حيث تمتص مسام بشرتي الأكسجين حرفيًا”.

توازن البيض على ظهر اليد

تمكن إبراهيم صادق من الناصرية بالعراق من موازنة 18 بيضة على ظهر يده ، وهو ما يعادل الرقم القياسي الذي حدده في الأصل البريطاني جاك هاريس في مايو 2020، مما جعل الرجلين شريكين في هذا الرقم.

وقال صادق: “يجب أن يكون لديك مستوى عالٍ من التركيز عند محاولة تحقيق مثل هذا الرقم، وهو أمر يصعب تحقيقه. أضف إلى ذلك الألم والضغط الذي تعاني منه يداك، كنت بحاجة لأن أكون مستعدًا لتلك اللحظة”.

أسرع وقت في العثور على الحروف وترتيبها أبجديًا

عثر جاكوب تشاندلر من ولاية أوريجون الأمريكية، جميع الحروف الإنجليزية الـ 26 في علبة “حساء الأبجدية”، وقام بترتيبها في دقيقتين و8.6 ثانية بعد إجراء بحث غير عادي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لإبهار ابنه، برايسن.

قال تشاندلر إن أصعب جانب في التدرب على تحقيق الرقم القياسي هو تعلم تحديد الفروق الدقيقة بين الحروف مثل “M” و “W”.

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أسرع وقت لتناول 10 من حبات الفلفل الحار

حطم الأمريكي جريجوري فوستر، الرقم القياسى العالمي لتناول الفلفل الحار بعد أن تناول 17 حبة من فلفل كارولينا ريبر- أكثر أنواع الفلفل الحار في العالم – في 33.15 ثانية.

ولم يقتصر رقم ”فوستر“ على إجمالي مدة تناوله لحبات الفلفل الأحمر، بل سجل رقما جديدا لإكمال تناول أكبر عدد من الحبات في الثواني التسع الأولى، إذ تناول 3 حبات كاملة.

وسجلت حبات الفلفل الـ 17، التي تناولها فوستر، وزنًا بقيمة123.7 جرام، ليتجاوز بذلك الرقم القياسي السابق، الذي سجلته الموسوعة باسم الكندي مايك جاك في العام 2019، عندما تناول حبات فلفل سجلت وزنًا بقيمة 106.4 جرام.

أكبر تجمع للأشخاص بنفس الاسم الأول والأخير

تمكنت جمعية هيروكازو تاناكاس اليابانية، والتي أسسها في عام 1994 هيروكازو تاناكا (53 عامًا)، من جمع 178 شخصًا يشاركون هذا الاسم في تجمع أكتوبر في شيبويا وارد بطوكيو.

حاول تاناكا المؤسس تسجيل الرقم القياسي من قبل في عامي 2011 و2017، لكن هذا العام كانت المرة الأولى التي تمكن فيها من التغلب على الرقم القياسي السابق البالغ 164، والذي تم تحديده من قبل مجموعة من الأشخاص تدعى مارثا ستيوارت في عام 2005.

أبعد مسافة لنفخ حبة البازلاء

سجل الأمريكي ديفيد راش، لقبه الـ 250 في موسوعة جينيس، عندما استعاد الرقم القياسي لنفخ حبة البازلاء لأبعد مسافة. على مسافة 84 قدمًا و11.28 بوصة عبر أرضية مستوية.

راش، الذي حطم 52 رقمًا قياسيًا في 52 أسبوعًا في عام 2021، سجل لأول مرة نفس الرقم القياسي قبل ذلك بسنوات، عندما فجر حبة البازلاء 24 قدمًا و 7.6 بوصات. تم كسر الرقم القياسي ثلاث مرات على الأقل في السنوات التالية قبل أن يستعيد راش اللقب.

أطول رحلة في ثمرة يقطين

قام رجل من ولاية نبراسكا في الولايات المتحدة بالتّجديف لمسافة بلغت 38 ميلاً (60 كيلومتر تقريبًا) في نهر “ميسوري” السبت، وذلك على متن “قارب” مصنوع من ثمرة يقطين مجوّفة.

وكان هدفه الاحتفال بعيد ميلاده الـ60، ورغبته بتسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة “جينيس”.

وعند حوالي الساعة 7:30 صباحًا، انطلق دوين هانسن من مرفأ القوارب العام في مدينة بيلفيو بنبراسكا على متن ثمرة يقطين بلغ وزنها 846 رطلاً (384 كيلوجرامًا تقريبًا)، ووصل إلى نبراسكا سيتي بعد الساعة 6:30 مساءً، وفقًا لما جاء في منشور على صفحة مدينة بيلفيو في موقع “فيسبوك”.

وحطمت رحلة قارب اليقطين الرقم القياسي الذي سجله ريك سوينسون عند 25.5 ميلاً في عام 2016.

أسرع وقت لتجميع مستر بوتيتو هيد

استطاع ليم كاي يي من بتروورث بماليزيا، الذي يتمتع بمهارة حل الألغاز في تجميع لعبة “مستر بوتيتو هيد” المفككة بالكامل، ووضع كل القطع في الأماكن المناسبة في 5.43 ثانية.