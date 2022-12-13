ارتفاع أسعار الذهب وترقب لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي غداً

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، بشكل محدود، وسط ترقب حذر من قبل المستثمرين لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي، غدا الأربعاء، لإعلان أسعار الفائدة.

أسعار الذهب اليوم

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1783.16 دولار للأوقية، بحلول الساعة 10:11 بتوقيت جرينتش. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1%إلى 1793.90 دولار، حسب “الاقتصادية”.

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مؤشر الدولار يهبط بـ1.5%

وسقط الأمريكي بقرابة الـ 1.5% عند 103.267 منذ صدور البيانات الإيجابية مقابل سلة من العملات الأجنبية، ومنها الذي صعد في اللحظات الأخيرة بـ 1.23% والباوند الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في 6 أشهر، حسب “Investing”.

وهبطت عوائد بقوة، حيث هبطت عوائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات بـ 4.45% عقب البيانات، فيما هبطت عوائد سندات الخزانة أجل سنتني بـ 5.62%.

أسعار الفائدة تصعد لآخر مرة في 2022

يصدر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، غدا الأربعاء، بيانا يحدد سياسته، الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش ، ويلي ذلك مؤتمر صحفي لرئيس البنك جيروم باول الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش، فيما يتوقع المتعاملون حاليا بنسبة كبيرة للغاية أن يرفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

كما سيجتمع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يرفع كل منهما سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر نوفمبر الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.