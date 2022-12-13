الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أمير عسير يوجه بوضع «سُترة» الشهيد «أبوجرفة» بمدخل إمارة المنطقة
برنامج لا مثبل له يرصد الأمراض الوراثية النادرة والخطيرة
بالفيديو.. أمطار غزيرة على جنوب مكة المكرمة
«الزكاة» و«مكافحة المخدرات» يوقعان اتفاقية للتدريب والتأهيل على «الوسائل الحية»
«إيه الفضيحة دي؟!».. وزير سوداني يتعرض لموقف محرج خلال كلمة أمام تجمع عربي
توجيه عاجل من الموارد البشرية للمنشآت بشأن العمل في حالات الأمطار

الرئيسية

 /

/

ارتفاع أسعار الذهب وترقب لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي غداً

ارتفاع أسعار الذهب وترقب لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي غداً

ارتفاع أسعار الذهب وترقب لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي غداً
٠٦:٣٢:٢٢ م، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، بشكل محدود، وسط ترقب حذر من قبل المستثمرين لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي، غدا الأربعاء، لإعلان أسعار الفائدة.

أسعار الذهب اليوم

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1783.16 دولار للأوقية، بحلول الساعة 10:11 بتوقيت جرينتش. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1%إلى 1793.90 دولار، حسب “الاقتصادية”.

اقرأ أيضا:

الذهب يتراجع 0.2% مع ارتفاع محدود للدولار

مؤشر الدولار يهبط بـ1.5%

وسقط مؤشر الدولار الأمريكي بقرابة الـ 1.5% عند 103.267 منذ صدور البيانات الإيجابية مقابل سلة من العملات الأجنبية، ومنها اليورو الذي صعد في اللحظات الأخيرة بـ 1.23% والباوند الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في 6 أشهر، حسب “Investing”.

وهبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بقوة، حيث هبطت عوائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات بـ 4.45% عقب البيانات، فيما هبطت عوائد سندات الخزانة أجل سنتني بـ 5.62%.

أسعار الفائدة تصعد لآخر مرة في 2022

يصدر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، غدا الأربعاء، بيانا يحدد سياسته، الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش ، ويلي ذلك مؤتمر صحفي لرئيس البنك جيروم باول الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش، فيما يتوقع المتعاملون حاليا بنسبة كبيرة للغاية أن يرفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

كما سيجتمع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يرفع كل منهما سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر نوفمبر الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب الاحتياطي الفيدرالي يجتمع الذهب اليوم العقود الآجلة للذهب تحديد أسعار الفائدة سعر اليورو مؤشر الدولار

مواد ذات صلة

المزيد
رغم الخلاف حول التسعيرة.. الإعلان عن موعد عودة العمالة المنزلية الفلبينية وفترة التجربة المسموح بها

رغم الخلاف حول التسعيرة.. الإعلان عن موعد عودة العمالة المنزلية الفلبينية وفترة التجربة المسموح بها

٠٥:٠٢ م، السبت، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
المملكة تدين العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف رئيس الوزراء العراقي

المملكة تدين العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف رئيس الوزراء العراقي

١٠:٣٥ ص، الأحد، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢١
النفط يسعى لتحقيق مكاسب وسط تراجع الدولار

النفط يسعى لتحقيق مكاسب وسط تراجع الدولار

١٠:١٦ ص، الأربعاء، ٢٥ مايو ٢٠٢٢
وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر للتطوير .. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر للتطوير .. التفاصيل ورابط التقديم

٠٦:٠٨ م، الأربعاء، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *