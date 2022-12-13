من أنقرة.. وزير الحج يطلق نسخة «نسك» باللغة التركية

تواصل – فريق التحرير :

التقى وزير الحج رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق الربيعة عددا من المسؤولين في الحكومة التركية، وذلك خلال زيارته الرسمية لتركيا، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين المملكة وتركيا.

وشهد الربيعة إطلاق منصة “نسك” بنسختها التركية، ويأتي إطلاق المنصّة امتدادًا للجهود التي تقدمها المملكة لتسهيل قدوم المعتمرين من جميع دول العالم، وإثراء تجربة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولتيسير إجراءات قدومهم لأداء نسك العمرةوالزيارة، ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبالتعاون والشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة.

اقرأ أيضاً:

«الحج والعمرة» تُعلن إصدار 4 ملايين تأشيرة للمعتمرين خلال 5 أشهر

من جانبه، أوضح الدكتور توفيق الربيعة، أن إطلاق منصة “نسك” باللغة التركية يأتي لخدمة شريحة كبيرة وهامة من المسلمين، وفي إطار الجهود المتواصلة لأتمتة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لتصبح أكثر يسر وسهولة واختصارًا للوقت، مشيرًا إلى أن إطلاق منصّة “نسك” يأتي بالتكامل مع عدة جهات حكومية لتسهيل وتيسير إجراءات إصدار التأشيرات وحجز الخدمات،لأداء نسك العمرة والصلاة بالروضة بطمأنينة ويُسر، مما يثري رحلة ضيوف الرحمن لتصبح ذكرى لا تنسى.