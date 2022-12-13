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مفاجأة.. الصين تكشف حقيقة استخدام الخوخ الأصفر كعلاج لـ «كورونا»
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مفاجأة.. الصين تكشف حقيقة استخدام الخوخ الأصفر كعلاج لـ «كورونا»

مفاجأة.. الصين تكشف حقيقة استخدام الخوخ الأصفر كعلاج لـ «كورونا»

مفاجأة.. الصين تكشف حقيقة استخدام الخوخ الأصفر كعلاج لـ «كورونا»
٠٥:٠١:١٩ م، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

كشفت وسائل إعلام صينية، اليوم، حقيقة أن تناول الخوخ الأصفر المعلب بمثابة دواء سحري للعلاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

استخدام الخوخ الأصفر كعلاج مجرد خدعة

وأشارت إلى أن الأسواق الصينية شهدت مؤخرًا زيادة كبيرة في الإقبال على شرائه، مؤكدة أن المتسوقين الصينيين، الذين يعتقدون خطأ أن الخوخ يمكن أن يساعد في علاج الفيروس، يشترون الكثير من الفاكهة المعلبة التي نفد مخزونها على منصات المبيعات عبر الإنترنت.

الخوخ الأصفر هو الدواء الوهمي

وأوضحت السلطات الصحية، أن الخوخ الأصفر المعلب ليس في الحقيقة دواءً خاصًا للعلاج من السعال والحمى، بل إنه أشبه بـ«الدواء الوهمي» الحلو، حسب «سبوتنيك».

وأضافت أن النتيجة القائلة بأن الخوخ الأصفر المعلب من الممكن أن يعالج الأمراض المستمدة من ذكريات الطفولة الجيدة، ليس لها قيمة عملية في علاج الأمراض، ولا يمكن اعتبارها سوى نوع من المزاح أو التعبير الشعري.

الصين تسجل 7679 إصابة جديدة بفيروس كورونا

في الوقت نفسه، أعلن لجنة الصحة الوطنية أنها سجلت اليوم الثلاثاء 7679 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 367627، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة ليظل عددها عند 5235.

ومؤخرًا خففت السلطات من القيود التي فرضتها على ملايين الأشخاص، وذلك بعد ارتفاع محدود في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وانطلاق احتجاجات شعبية واسعة شملت العاصمة بكين وعددًا من المدن الصينية الكبرى.

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الخوخ الأصفر السعال الصين علاج كورونا فيروس كورونا كورونا

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