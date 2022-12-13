في هذه الدولة.. الشباب ممنوعون من شراء السجائر والتبغ مدى الحياة

تواصل – وكالات:

حظرت نيوزيلندا بيع التبغ للأجيال القادمة، في إطار مجموعة قوانين جديدة لمكافحة التدخين أقرها البرلمان، اليوم، وهي من بين أشد القوانين صرامة في العالم.

وتشمل هذه القوانين:

-حظر بيع التبغ لأي شخص من مواليد أول يناير 2009 وما بعده.

-فرض عقوبة في شكل غرامة تصل إلى 150 ألف دولار نيوزيلندي (95910 دولارات أمريكية).

-سيبقى الحظر ساريًا طوال حياة الشخص.

-تقليل كمية النيكوتين المسموح بها في السجائر.

تقليل عدد تجار التجزئة الذين يمكنهم بيع التبغ بنسبة 90 بالمئة.

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خطوة لتسريع منع التدخين

وقالت الدكتورة عائشة فيرال، نائبة وزير الصحة، في بيان “هذا التشريع يسرع التقدم نحو مستقبل خال من التدخين”.

وأضافت “سيعيش الآلاف من الناس حياة أطول وأكثر صحة، وستصبح المنظومة الصحية أفضل بتوفير نحو خمسة مليارات دولار؛ نتيجة عدم الحاجة إلى علاج الأمراض التي يسببها التدخين، مثل أنواع عديدة من السرطان والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وبتر الأطراف”.

وتهدف نيوزيلندا إلى تقليل نسبة المدخنين إلى 5 في المئة بحلول عام 2025، بهدف القضاء على التدخين نهائيًا.

وتبلغ النسبة الحالية للمدخنين في نيوزيلندا في الوقت الحاضر 13 في المئة، والنسبة أعلى بين السكان الأصليين (الماورو)، حيث تصل إلى الثلث. ويعاني الماورو أيضًا من نسبة أعلى من الأمراض والوفيات.

وتقول وزارة الصحة النيوزيلندية، إن التدخين سبب لواحدة من أربع إصابات بالسرطان، ويبقى السبب الرئيس لحالات الوفاة الممكن تجنبها بين السكان البالغ عددهم خمسة ملايين. ويستهدف المشرعون قطاع التبغ منذ أكثر من عقد من الزمان.

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تقليل عدد المتاجر المصرح لها

وسوف يجري تقليل عدد المتاجر المصرح لها ببيع التبغ بشكل جذري، من 8 آلاف إلى ما دون 500، كما يقول المسؤولون.

وانتشر استخدام السجائر الإلكترونية التي يصعد منها البخار بكثرة في السنوات الأخيرة بشكل أكبر من السجائر المعتادة بين الأجيال الشابة.

وتحذر السلطات النيوزيلاندية من أن سجائر البخار الإلكترونية لا تخلو تمامًا من الأضرار، حيث وجد الباحثون أن هناك بعض المواد الكيميائية التي تسبب السرطان في السوائل التي تحويها تلك السجائر، لكن الحكومة اعتمدت السجائر الإلكترونية كمرحلة وسطية لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التبغ.