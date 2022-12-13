بالفيديو.. جريان شعيب صلبوخ شمال غرب الرياض الآن

تواصل – فريق التحرير:

جرت، قبل قليل، السيول المتدفقة نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت على صلبوخ شمال غرب منطقة الرياض.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، جريان شعيب صلبوخ شمال غرب الرياض، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار مع هبوب رياح قوية مع انخفاض درجات الحرارة.

وتساقطت عصر اليوم كميات غزيرة من الأمطار المصحوبة بهبوب رياح شديدة باردة على الحرازات شرف محافظة جدة، حيث أظهرت مقطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض شرق الحرازات بمحافظة جدة لأمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول وسط أجواء باردة.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة

فيما أعلنت جمعية الطقس والمناخ أنه من المتوقع أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مناطق مكة وعسير والباحة، وقد تمتد – بمشيئة الله تعالى – ناحية جازان.

أمطار غزيرة مع جريان السيول على هذه المناطق

فيما توقع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة وتكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.