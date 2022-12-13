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النفط يواصل تحقيق مكاسبه.. و«برنت» يصعد لـ 79 دولارًا

النفط يواصل تحقيق مكاسبه.. و«برنت» يصعد لـ 79 دولارًا

النفط يواصل تحقيق مكاسبه.. و«برنت» يصعد لـ 79 دولارًا
٠٤:٥٠:٤٨ م، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حقق النفط مكاسب جديدة، اليوم الثلاثاء، بفعل المخاوف المتصاعدة من استمرار إغلاق خط أنابيب رئيس ينقل الموارد إلى الولايات المتحدة، مما يزيد المخاوف إزاء شح محتمل في الإمدادات في أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم.

وبحسب “رويترز”، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.94 دولار، أي 1.21%، إلى 78.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:58 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.76 دولار، أي 0.92%، إلى 73.84 دولار.

زيادة 2% في سعر خامي النفط الأكثر انتشارًا

وزاد كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2% عند التسوية في الجلسة السابقة، وقال المحللان لدى “أيه.إن.زد ريسيرش”، برايان مارتن ودانييل هاينس، إن “النفط الخام ارتفع بعد أن طغت مشكلات العرض على مخاوف ضعف الطلب”.

وتسبب إغلاق خط أنابيب كيستون التابع لشركة تي.سي إينرجي، الذي يتم من خلاله شحن حوالي 620 ألف برميل يوميًا من الخام الكندي من ألبرتا إلى الولايات المتحدة، في تقليل الإمدادات ورفع احتمالية انخفاض المخزون في مركز التخزين في كوشينج بولاية أوكلاهوما.

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