توضيح من «الجوازات» بشأن تجديد إقامة «السواق» عبر «أبشر»

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال أحد المستفيدين قال فيه “جيت أجدد إقامة السواق من أبشر بس مكتوب استبدال الإقامة أولا قبل التجديد، إيش يعني؟”.

وردت إدارة الجوازات على استفسار المواطن قائلة: “يرجى اختيار خدمة تجديد الإقامة لتتمكن من إتمام الإجراء”.

كانت المديرية العامة للجوازات أعلنت أنه لا يُشترط حصول المواطن على بوليصة تأمين تشمل تغطية مخاطر كوفيد – 19 للسفر خارج المملكة.

جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المواطنين حول إجراءات السفر إلى دبي، علمًا بأنه سيكون بصحبته طفلان، ويعتزم السفر بالسيارة.

اشتراطات سفر المواطنين إلى الخارج

وأوضحت المديرية عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن اشتراطات سفر المواطنين إلى الخارج تتضمن أن يكون ما تبقى على انتهاء صلاحية الجواز أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية، وأكثر من 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.

وأن يتبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية، أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت “الجوازات” إلى أن الهوية الوطنية في “أبشر- توكلنا” لا تمكن من السفر إلى خارج المملكة، ويجب إحضار أصل البطاقة وسجل الأسرة، إضافة إلى وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها من السفر لدول الخليج.

وأوضحت أن الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من 10 سنوات فأكثر، ومن لديه جواز سفر ساري الصلاحية 3 أشهر للدول العربية، و6 أشهر لبقية الدول، فبإمكانه السفر إلى خارج المملكة دون الحاجة لتسجيل الخصائص الحيوية في الأنظمة الألية.

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