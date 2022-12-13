«سابك» تُوزع 6 مليارات ريال أرباحًا نقدية عن النصف الثاني من 2022

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كشفت شركة الصناعات الأساسية “سابك” عن توزيع 6 مليارات ريال أرباحًا نقدية عن النصف الثاني من 2022، مؤكدة أن حصة التوزيع بلغت 2 ريال للسهم موزعة على 3 مليارات سهم.

وأضافت في بيان، أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في “إيداع” بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، والذي سيكون يوم الاثنين 13 مارس المقبل، على أن يكون تاريخ التوزيع الأحد 2 من إبريل 2023.

الشركة ستركز على تحويل النفط إلى عناصر كيميائية

وفي وقت سابق، قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة سابك، عبدالرحمن الفقيه، إن الشركة ستركز على تحويل النفط إلى عناصر كيميائية.

جاء ذلك خلال كلمته في اليوم الثاني بمنتدى مستقبل الاستثمار والذي يُعقد حاليًا في الرياض:

وأضاف: نحن نعمل على استثمارات طويلة الأمد تصل إلى 5 عقود، في مجالات عدة مثل الأجهزة والمعدات والتقنيات وحتى العنصر البشري.

و‏انطلق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض في نسخته السادسة، أمس، بمشاركة 520 متحدثًا من أكثر من 50 دولة حول العالم، ويشارك في المؤتمر كبرى البنوك الاستثمارية العالمية.

ووفقًا لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، فإن الدورة الجديدة من المؤتمر ستقام تحت شعار “الاستثمار في الإنسانية: تمكين نظام عالمي جديد”، وستتناول أكثر القضايا إلحاحًا في الوقت الحالي لتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي على مدار ثلاثة أيام.

تنظيم 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة

وسيتم تنظيم 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة موزعة على أيام المؤتمر الثلاثة، لمناقشة مواضيع مهمة، من بينها موازنة النجاح مع الاستدامة، والصعود الجيو اقتصادي، والمساواة في عالم غير متساوٍ، وما يواجه قادة العالم في محاولتهم لإعادة العالم لما كان عليه قبل جائحة كورونا، وما يواجهه من تحديات مستعصية وغير متوقعة.

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