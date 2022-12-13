الآن.. تساقط أمطار غزيرة وجريان للسيول على الحرازات شرق جدة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تساقطت، عصر اليوم، كميات غزيرة من الأمطار المصحوبة بهبوب رياح شديدة باردة على الحرازات شرف محافظة جدة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض شرق الحرازات بمحافظة جدة لأمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول وسط أجواء باردة وانخفاض في درجات الحرارة.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة

فيما أعلنت جمعية الطقس والمناخ أنه من المتوقع أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مناطق مكة وعسير والباحة، وقد تمتد – بمشيئة الله تعالى – ناحية جازان.

أمطار رعدية على منطقة عسير

وأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار رعدية على المدينة المنورة وعسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

أمطار غزيرة مع جريان السيول على هذه المناطق

فيما توقع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، وتكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

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