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إطلاق منصّة «نسك» باللغة التركية لتسهيل قدوم المعتمرين من جميع دول العالم
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إطلاق منصّة «نسك» باللغة التركية لتسهيل قدوم المعتمرين من جميع دول العالم

إطلاق منصّة «نسك» باللغة التركية لتسهيل قدوم المعتمرين من جميع دول العالم

إطلاق منصّة «نسك» باللغة التركية لتسهيل قدوم المعتمرين من جميع دول العالم
٠٣:٥٧:٤٧ م، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

شهد وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن توفيق الربيعة، إطلاق موقع «نسك» بنسخته التركية، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية تركيا، والتي التقى خلالها بعدد من المسؤولين بالحكومة التركية.

تسهيل قدوم المعتمرين من جميع دول العالم

وأوضح أن إطلاق المنصّة يأتي امتدادًا للجهود العظيمة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده لتسهيل قدوم المعتمرين من جميع دول العالم، وإثراء تجربة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولتيسير إجراءات قدومهم لأداء نسك العمرة والزيارة، ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن – أحد برامج رؤية السعودية 2030-، وبالتعاون والشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة.

خدمة شريحة كبيرة ومهمة من المسلمين

وأضاف وزير الحج والعمرة ، أن إطلاق منصة «نسك» باللغة التركية يأتي لخدمة شريحة كبيرة ومهمة من المسلمين، وفي إطار الجهود المتواصلة لأتمتة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لتصبح أكثر يسرّ وسهولة واختصارًا للوقت.

تيسير إجراءات إصدار التأشيرات وحجز الخدمات

وأشار إلى أن إطلاق منصّة «نسك» يأتي بالتكامل مع عدة جهات حكومية لتسهيل وتيسير إجراءات إصدار التأشيرات وحجز الخدمات، لأداء نسك العمرة والصلاة بالروضة بطمأنينة ويُسر، مما يثري رحلة ضيوف الرحمن لتصبح ذكرى لا تنسى.

حزمة واسعة من الخدمات والمعلومات للمعتمرين والزوار

وتقدم منصة «نسك»، حزمة واسعة من الخدمات والمعلومات للمعتمرين والزوار تمكنهم من أداء نسك العمرة بيسر وسهولة، حيث تمكن الراغبين في أداء العمرة أو الزيارة من إصدار التأشيرات والتصاريح اللازمة، وحجز الباقات والبـرامج إلكترونيًا، ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني للمنصة باللغة التركية.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية تركيا تسهيل قدوم المعتمرين توفيق الربيعة ضيوف الرحمن منصة نسك وزير الحج والعمرة

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