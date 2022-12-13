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«الأمن البيئي» يضبط 7 مقيمين بمكة لقيامهم بهذه المخالفة
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«الأمن البيئي» يضبط 7 مقيمين بمكة لقيامهم بهذه المخالفة

«الأمن البيئي» يضبط 7 مقيمين بمكة لقيامهم بهذه المخالفة

«الأمن البيئي» يضبط 7 مقيمين بمكة لقيامهم بهذه المخالفة
٠٤:٠٢:٤٠ م، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي بمنطقة مكة المكرمة القبض على 6 مقيمين من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية المصرية لاعتدائهم على البيئة باستغلال الرواسب دون ترخيص.

وتم ضبط الآلية المستخدمة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليمهم لجهة الاختصاص.

من جهته، حثّ المتحدث الرسمي العقيد عبدالرحمن العتيبي، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

وقبل أيام، أطاحت القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق المدينة المنورة وتبوك والشرقية بـ 5 مخالفين لنظام البيئة، 4 مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 5 مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

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أخبار السعودية أخبار السعودية الآن الأمن البيئي البيئة السعودية مكة مكة المكرمة

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