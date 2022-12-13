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عبر «أبشر».. «الداخلية» تواصل استقبال طلبات إسقاط المركبات المهملة والتالفة

عبر «أبشر».. «الداخلية» تواصل استقبال طلبات إسقاط المركبات المهملة والتالفة

عبر «أبشر».. «الداخلية» تواصل استقبال طلبات إسقاط المركبات المهملة والتالفة
٠٣:٣٩:١٦ م، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

تواصل وزارة الداخلية عبر المنصة الإلكترونية «أبشر» استقبال طلبات المواطنين والمقيمين؛ لإسقاط جميع أنواع المركبات المهملة والتالفة.

إسقاط جميع أنواع المركبات المهملة والتالفة

وأوضحت أنها مستمرة في استقبال طلبات المواطنين والمقيمين؛ لإسقاط جميع أنواع المركبات المهملة والتالفة، على هذا النحو:

1 – أجرة.

2 – نقل عام.

3 – نقل خاص.

4 – خصوصي.

5 – حافلة صغيرة عامة.

6 – أشغال عامة ودراجة.

7 – حافلة صغيرة خاصة.

يستطيع المستفيد معرفة المراكز المعتمدة

ودعت الوزارة إلى الاستفادة من خلال المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التي تنتهي في 1 مارس 2023م، حيث يستطيع المستفيد معرفة المراكز المعتمدة واختيار أي منها من صفحة الخدمة في منصة أبشر، قبل التوجه للمركز المعتمد، من أجل:

1 – لإتمام إجراءات تسليم المركبة.

2 – الاتفاق مع المركز، ومنحه رمز التأكيد الذي وصل إلى هاتفه لإتمام عملية الإسقاط.

وأشارت إلى أن الخدمة تتميّز بتوفير الوقت والجهد على المستفيد، وعدم مراجعة الجهات الحكومية، لإتمام إجراءات إسقاط المركبة، حيث تمكّن من إسقاطها دون التزامات مالية خلال فترة المهلة التصحيحية.

وتسهم خدمة إسقاط المركبات عبر منصة «أبشر» في معالجة التشوّه البصري الذي تسبّبه هذه المركبات داخل الأحياء السكنية، وتحسين المشهد الحضري داخل المدن؛ بما يعزّز من جودة الحياة لساكنيها من المواطنين والمقيمين والزوّار.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم إسقاط المركبات المركبات المهملة والتالفة منصة أبشر وزارة الداخلية

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