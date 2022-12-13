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إيران.. إصدار أحكام بسجن 400 متظاهر على خلفية الاحتجاجات

إيران.. إصدار أحكام بسجن 400 متظاهر على خلفية الاحتجاجات

إيران.. إصدار أحكام بسجن 400 متظاهر على خلفية الاحتجاجات
٠٣:٢٩:٥٤ م، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن المدعي العام في طهران أصدر أحكامًا بالسجن بحق 400 شخص على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.

سجن 400 متظاهر على خلفية الاحتجاجات

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فقد أعلن رئيس القضاء في محافظة طهران، أن 160 من المعتقلين خلال الاحتجاجات قد حُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات، و80 شخصًا بين عامين و 5 سنوات، و160 شخصًا بالسجن عامين، و70 شخصًا بغرامات.

وأعلنت نقابة المعلمين في محافظة كردستان، أن التسرع غير المسبوق في إقامة المحاكم وضرب المعتقلين وإصدار أحكام قاسية بحقهم، هو ضد الإجراءات المدنية والقانونية، وبناءً على الأدلة والشهادات، حُرم المتهمون من حقوقهم الإنسانية والقانونية الأساسية.

صدور حكم بإعدام 10 متظاهرين

وأفادت لجنة متابعة وضع المعتقلين في إيران أنها تمكنت من تحديد 10 متظاهرين في الاحتجاجات الأخيرة صدر بحقهم حكم الإعدام، وأضافت أنه بالإضافة إلى هؤلاء العشرة، تم تحديد  20 شخصًا آخرين على الأقل ممن صدرت عليهم لائحات تهم خطيرة یعاقب عليها بالإعدام.

100 ألف توقيع لطرد خامنئي من تويتر

في الوقت نفسه، وصلت الحملة الإلكترونية الموجهة إلى إيلون ماسك بصفته مالك تويتر للمطالبة بإزالة حساب المرشد الإيراني، علي خامنئي على هذا الموقع الاجتماعي، إلى أكثر من 100 ألف توقيع حتى الآن.

فيما أشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أنها تدين الإعدام الجائر للمحتجَيْن الإيرانيين، محسن شكاري ومجيد رضا رهنورد، حيث إنه انتهاك صارخ للعدالة وتصعيد خطير للوضع.

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الكلمات الدلالية:
أحكام الإعدام إيران احتجاجات إيران المدعي العام طهران علي خامنئي كردستان

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