الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة للعمل بمؤسسة الري الحكومية.. إليك الشروط وطريقة التقديم
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وظائف شاغرة للعمل بمؤسسة الري الحكومية.. إليك الشروط وطريقة التقديم

وظائف شاغرة للعمل بمؤسسة الري الحكومية.. إليك الشروط وطريقة التقديم

وظائف شاغرة للعمل بمؤسسة الري الحكومية.. إليك الشروط وطريقة التقديم
٠٢:٣٢:٤١ م، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للري عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” عن توفر 9 وظائف قيادية لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في (الأحساء).

لكن الوظائف حصر على المواطنين، وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.

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المسميات الوظيفية

1- مدير إدارة الدعم الفني.

– درجة الماجستير او البكالوريوس في التخصصات التالية: (الهندسة الكهربائية، هندسة أنظمة تحكم، هندسة ميكانيكية، هندسة الكترونية).

– خبرة لاتقل عن 12سنه في نفس مجال اعمال الوظيفية لدرجة البكالوريوس و10 سنوات لدرجة الماجستير و5 سنوات منها على الأقل في منصب قيادي.

2- مدير قسم المختبر الإقليمي لجودة المياه.

– درجة الماجستير او البكالوريوس في التخصصات التالية: (هندسة كيميائية، أحياء، احياء دقيقة، علوم مياه، كيمياء، علوم بيئية).

– خبرة لاتقل عن 8 سنوات في نفس مجال اعمال الوظيفة لدرجة البكالوريوس و6 سنوات لدرجة الماجستير و3 سنوات منها على الأقل في منصب قيادي.

3- مدير قسم المشاريع.

– درجة الماجستير او البكالوريوس في التخصصات التالية : (هندسة ميكانيكية، هندسة كهربائية، هندسة مدنية، هندسة معمارية).

– خبرة لاتقل عن 10 سنوات في نفس مجال اعمال الوظيفة لدرجة البكالوريوس و8 سنوات لدرجة الماجستير ومنها على الأقل 3 سنوات في منصب قيادي.

4- رئيس وحدة مراقبة الجودة.

– درجة البكالوريوس في تخصص : (الهندسة الميكانيكية).

– خبرة لاتقل عن 6 سنوات في نفس مجال اعمال الوظيفة وسنة واحدة منها على الاقل في منصب اشرافي.

5- مدير قسم الدراسات والأبحاث.

– درجة البكالوريوس او الماجستير في جميع تخصصات الهندسة وفروعها وفي التخصصات الزراعية وتخصصات المياه والبيئة.

– خبرة لاتقل عن 8 سنوات في نفس مجال اعمال الوظيفة لدرجة البكالوريوس و6 سنوات لدرجة الماجستير ومنها 5 سنوات على الأقل في منصب قيادي.

6- مدير قسم إدارة وحوكمة البيانات.

– درجة البكالوريوس او الماجستير في التخصصات التالية: (نظم المعلومات، المحاسبة، إدارة الاعمال، الاحصاء، الأساليب الكمية، تحليل الاعمال، الرياضيات، ذكاء الاعمال، الذكاء الاصطناعي).

– خبرة لاتقل عن 8 سنوات في نفس مجال اعمال الوظيفة لدرجة البكالوريوس و6 سنوات لدرجة الماجستير و5 سنوات منها على الأقل في منصب قيادي.

7- رئيس وحدة التواصل والاعلام.

– درجة البكالوريوس في التخصصات التالية: (الاعلام، العلاقات العامة، التسويق، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لاتقل عن 6 سنوات في نفس مجال اعمال الوظيفة وسنة واحدة منها على الأقل في منصب اشرافي.

8- رئيس وحدة عمليات التطبيقات.

– درجة البكالوريوس في التخصصات التالية: (علوم الحاسب الالي، هندسة الحاسب، هندسة البرمجيات) أو مايعادلها.

– خبرة لاتقل عن 6 سنوات في نفس مجال اعمال الوظيفة وسنتين منها في منصب اشرافي.

9- رئيس وحدة تخطيط رأس المال البشري.

– درجة البكالوريوس في التخصصات التالية: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال ، الإدارة).

– خبرة لاتقل عن 6 سنوات في نفس مجال اعمال الوظيفة وسنة واحدة منها في منصب اشرافي يفضل من لديه احدى الشهادات الاحترافية على سبيل المثال .CIPD,SHRM

موعد التقديم

– متاح التقديم من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/19هـ الموافق بالميلادي 2022/12/13م.

المصدر 🙁اضغط هنا)

طريقة التقديم

عبر موقع النفاذ الوطني عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمة في أبشر:

(اضغط هنا)

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