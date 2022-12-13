وظائف شاغرة للعمل بمؤسسة الري الحكومية.. إليك الشروط وطريقة التقديم

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أعلنت المؤسسة العامة للري عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” عن توفر 9 وظائف قيادية لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في (الأحساء).

لكن الوظائف حصر على المواطنين، وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.

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المسميات الوظيفية

1- مدير إدارة الدعم الفني.

– درجة الماجستير او البكالوريوس في التخصصات التالية: (الهندسة الكهربائية، هندسة أنظمة تحكم، هندسة ميكانيكية، هندسة الكترونية).

– خبرة لاتقل عن 12سنه في نفس مجال اعمال الوظيفية لدرجة البكالوريوس و10 سنوات لدرجة الماجستير و5 سنوات منها على الأقل في منصب قيادي.

2- مدير قسم المختبر الإقليمي لجودة المياه.

– درجة الماجستير او البكالوريوس في التخصصات التالية: (هندسة كيميائية، أحياء، احياء دقيقة، علوم مياه، كيمياء، علوم بيئية).

– خبرة لاتقل عن 8 سنوات في نفس مجال اعمال الوظيفة لدرجة البكالوريوس و6 سنوات لدرجة الماجستير و3 سنوات منها على الأقل في منصب قيادي.

3- مدير قسم المشاريع.

– درجة الماجستير او البكالوريوس في التخصصات التالية : (هندسة ميكانيكية، هندسة كهربائية، هندسة مدنية، هندسة معمارية).

– خبرة لاتقل عن 10 سنوات في نفس مجال اعمال الوظيفة لدرجة البكالوريوس و8 سنوات لدرجة الماجستير ومنها على الأقل 3 سنوات في منصب قيادي.

4- رئيس وحدة مراقبة الجودة.

– درجة البكالوريوس في تخصص : (الهندسة الميكانيكية).

– خبرة لاتقل عن 6 سنوات في نفس مجال اعمال الوظيفة وسنة واحدة منها على الاقل في منصب اشرافي.

5- مدير قسم الدراسات والأبحاث.

– درجة البكالوريوس او الماجستير في جميع تخصصات الهندسة وفروعها وفي التخصصات الزراعية وتخصصات المياه والبيئة.

– خبرة لاتقل عن 8 سنوات في نفس مجال اعمال الوظيفة لدرجة البكالوريوس و6 سنوات لدرجة الماجستير ومنها 5 سنوات على الأقل في منصب قيادي.

6- مدير قسم إدارة وحوكمة البيانات.

– درجة البكالوريوس او الماجستير في التخصصات التالية: (نظم المعلومات، المحاسبة، إدارة الاعمال، الاحصاء، الأساليب الكمية، تحليل الاعمال، الرياضيات، ذكاء الاعمال، الذكاء الاصطناعي).

– خبرة لاتقل عن 8 سنوات في نفس مجال اعمال الوظيفة لدرجة البكالوريوس و6 سنوات لدرجة الماجستير و5 سنوات منها على الأقل في منصب قيادي.

7- رئيس وحدة التواصل والاعلام.

– درجة البكالوريوس في التخصصات التالية: (الاعلام، العلاقات العامة، التسويق، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لاتقل عن 6 سنوات في نفس مجال اعمال الوظيفة وسنة واحدة منها على الأقل في منصب اشرافي.

8- رئيس وحدة عمليات التطبيقات.

– درجة البكالوريوس في التخصصات التالية: (علوم الحاسب الالي، هندسة الحاسب، هندسة البرمجيات) أو مايعادلها.

– خبرة لاتقل عن 6 سنوات في نفس مجال اعمال الوظيفة وسنتين منها في منصب اشرافي.

9- رئيس وحدة تخطيط رأس المال البشري.

– درجة البكالوريوس في التخصصات التالية: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال ، الإدارة).

– خبرة لاتقل عن 6 سنوات في نفس مجال اعمال الوظيفة وسنة واحدة منها في منصب اشرافي يفضل من لديه احدى الشهادات الاحترافية على سبيل المثال .CIPD,SHRM

موعد التقديم

– متاح التقديم من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/19هـ الموافق بالميلادي 2022/12/13م.

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طريقة التقديم

عبر موقع النفاذ الوطني عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمة في أبشر:

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