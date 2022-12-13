بريطانيا: روسيا ليس لديها حاليًا القدرات اللازمة لغزو إضافي

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كشفت وزارة الدفاع البريطانية، أن روسيا ليس لديها حاليًا القدرات اللازمة لغزو الأراضي في أوكرانيا.

وأوضحت أن روسيا ما زالت على الأرجح تسعى إلى بسط سيطرتها على مناطق دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون.

روسيا غير قادرة على تحقيق أهدافها

وأضافت في آخر تقرير استخباراتي لها، أنه من غير المرجح في الوقت الحالي أن تحقق إستراتيجية روسيا أهدافها، وأنه من المستبعد جدًا أن يتمكن الجيش الروسي حاليًا من تكوين قوة ضاربة فعالة قادرة على استعادة السيطرة على تلك المناطق.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أن لندن قررت فرض عقوبات على شخصيات إيرانية وروسية، وذلك ردًا على هجمات على أهداف مدنية بأوكرانيا.

روسيا لم تتوقف عن توجيه الضربات الجوية

من جانب آخر، أكد الرئيس الأوكراني أن روسيا لم تتوقف عن توجيه الضربات الجوية وانقطاع التيار الكهربائي هو أملها الأخير، لافتًا إلى أنه طلب من مجموعة السبع مساعدة بلاده للحصول على 2 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي.

كييف تطالب بمدفعية وقذائف وصواريخ

وأوضح أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستؤمن المحطات النووية، وأنه على العالم إعادة النظر في السلامة النووية، مؤكدًا أنه طالب أعضاء مجموعة السبع بأسلحة مدفعية وقذائف وصواريخ بعيدة المدى.

وقال وزير الدفاع الإيطالي: إن شحنات الأسلحة الأوكرانية ستتوقف مجرد بدء محادثات السلام.

وأشار المستشار الألماني أن التزام الاتحاد الأوروبي تجاه أوكرانيا كعضو مستقبلي هو من أهم القرارات الجيوسياسية في العصر الحديث.

19 مليار يورو مساعدات لأوكرانيا

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية، أن أوروبا قدمت 19 مليار يورو مساعدات لأوكرانيا وسنقدم 18 مليارًا غيرها خلال عام، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا وشركاء آخرين على حد سواء.

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