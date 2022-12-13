هيئة الزكاة: 90% نسبة التزام المكلفين بتطبيق الفاتورة الإلكترونية (فيديو)

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قال حمود الحربي، المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة، إن المرحلة الأولى لتطبيق الفاتورة الإلكترونية شهدت تجاوب جميع المكلفين، موضحًا أن مستوى الالتزام تخطى نسبة 90%.

وأضاف “الحربي”، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “ياهلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”: جميع الخاضعين للفوترة الإلكترونية والمسجلين الخاضعين لقانون الضريبة المضافة تجاوبوا في المرحلة الأولى.

وواصل: “شهدنا جودة في الفواتير الضريبية المقدمة وكذلك اختفاء الفواتير الورقية التي عادة ما تكون عبئًا على صاحب المنشأة”.

وأكد أن المرحلة الأولى ناجحة بجميع تفاصيلها والآن ننطلق في المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أن كل القطاعات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة متجاوبة.

‏الهيئة لن تقبل بصرف أي فاتورة خارج النظام الإلكتروني

كان “الحربي” – أكد في تصريحات سابقة – أكد أن الهيئة لن تقبل بصرف أي فاتورة خارج النظام الإلكتروني التابع لها ابتداءً من 4 ديسمبر المقبل.

وشدد الحربي، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، على أن جميع الخاضعين لضريبة القيمة المُضافة ستُطبق عليهم لائحة الفاتورة الإلكترونية في الموعد المُحدد، مؤكداً ضرورة صدور الفواتير من خلال النظام الإلكتروني.

وأشار إلى أن تطبيق اللائحة سيكون على مرحلتين، مبيناً أن متطلبات المرحلة الأولى هي توفر نظام إلكتروني متصل بالإنترنت لكشف التلاعب، وبرامج محاسبية مُعترف بها في المملكة.

وأوضح المستشار الزكوي والضريبي، أن المرحلة الثانية سيتم تطبيقها في يناير 2023 وتكون على أجزاء لكل جزء منها متطلبات تقنية خاصة، موضحاً أن هناك إمهالاً للمُكلفين حسب كل فئة فترة 6 أشهر قبل تجهيز المتطلبات الخاصة بهم.

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