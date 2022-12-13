شاهد.. فيديو مذهل للأرض التقطته «أوريون» في ختام مهمتها

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عرضت المركبة الفضائية «أوريون» فيديو مباشرًا لكوكب الأرض خلال الساعات الأخيرة من مهمة «أرتميس 1» أثناء عودتها.

وبدت الأرض تكبر وتتضخم بشكل رهيب من نافذة المهمة القمرية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» وهي تتجه نحو الأرض.

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نهاية مهمة «أرتيميس1»

وبعد تحليقها لأكثر من 25 يومًا في محيط القمر، حطت «أوريون»، الأحد، في المحيط الهادئ في ختام مهمة «أرتيميس1».

وكانت المهمة غير المأهولة عبارة عن رحلة لإثبات أن برنامج «أرتميس» جاهز لإعادة البشر إلى سطح القمر.

وقامت المهمة باختبار الأدوات الرئيسة لهذه العملية، من إطلاق نظام الإقلاع الفضائي، والدوران حول القمر، والبقاء على قيد الحياة عند العودة العالية السرعة إلى الأرض.

وينطوي نجاح هذه المهمة على أهمية كبيرة بالنسبة إلى «ناسا» التي استثمرت عشرات مليارات الدولارات في برنامج «أرتيميس» للعودة إلى القمر الهادف إلى الاستعداد لرحلة مستقبلية نحو المريخ.

وأخضعت الكبسولة العام 2014 لاختبار أول من دون أن تغادر مدار الأرض، ودخلت تاليًا الغلاف الجوي بسرعة أبطأ (حوالى 32 ألف كيلومترًا في الساعة).

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المركبة الفضائية تقطع أكثر من 2.2 مليون كيلومتر

وفي المجموع، اجتازت المركبة الفضائية أكثر من 2.2 مليون كيلومتر في الفضاء منذ إقلاعها في 16 نوفمبر ضمن أول رحلة صاروخ ناسا الجديد العملاق «إس إل إس».

وحلقت أوريون فوق القمر على بعد أقل من 130 كيلومترًا من سطحه، وابتعدت عن كوكب الأرض لأكثر من 430 ألف كيلومتر، أي أبعد من أي مركبة مأهولة في السابق.

ويرمي برنامج «أرتيميس» إلى إرسال أول امرأة وأول شخص من أصحاب البشرة الملونة إلى القمر.

وتهدف «ناسا» إلى ترسيخ وجود بشري دائم على القمر من خلال قاعدة على سطحه ومحطة فضائية تدور حوله، تحضيرًا للتوجه إلى المريخ ربما أواخر 2030.