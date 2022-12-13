الاحتلال يهدم 890 منزلاً للفلسطينيين بالضفة منذ بداية العام الجاري

تواضل – واس:

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة منازل ومنشآت فلسطينية في قرية الجفتلك شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية.

وأفاد رئيس دائرة التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود، أنّ جرافات الاحتلال الإٍسرائيلي هدمت أربعة منازل ومنشآت تجارية وزراعية في قرية الجفتلك بأريحا، وشردت ساكنيها في العراء في إطار عمليات الهدم المستمرة التي تطال يومياً منازل ومنشآت فلسطينية في الضفة الغربية.

وأحصت هدم 890 منزلاً ومنشآت فلسطينية في الضفة المحتلة منذ بداية العام الجاري، إلى جانب تهجير مئات الفلسطينيين ضمن عمليات الضم وتكريس الاستيطان في الضفة الغربية.

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الاحتلال يواصل توسيع مستوطنات شمال الضفة الغربية

إلى ذلك، واصلت جرافات قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عمليات التجريف لتوسيع مستوطنة جاثمة على أراضي قرى قريوت وجالود وقصرة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية.

وأفاد منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في نابلس غسان دغلس في تصريح صحفي، أن قوات الاحتلال برفقة المستوطنين اعتدوا على الفلسطينيين أثناء عملية توسيع مستوطنة جاثمة على أراضي ثلاث قرى جنوب نابلس.

وأوضح أن قوات الاحتلال أقامت 52 مستوطنة على أراضي الفلسطينيين في مدينة نابلس، ويتم توسعة هذه المستوطنات بشكل مستمر، وهي تشكل نقطة انطلاق للمستوطنين لتنفيذ اعتداءاتهم على القرى والبلدات الفلسطينية في نابلس من قطع للأشجار وحرقها، والاعتداء على المركبات والمنازل.

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الاحتلال يجرف أراضٍ زراعية شرق مدينة غزة

في غضون ذلك، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي التوغل شرق مدينة غزة، وتنفيذ عمليات تجريف للأراضي الزراعية الفلسطينية.

وأفاد شهود عيان أنّ عدة آليات عسكرية معززة بالجرافات توغلت شرق حي الزيتون بمدينة غزة، وسط إطلاق نار وقنابل مسيلة للدموع على المزارعين الفلسطينيين، لمنعهم من الوصول لأراضيهم، كما استهدفت قوات الاحتلال المزارعين شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة بالقنابل المسيلة للدموع.

في السياق ذاته، استهدفت الزوارق البحرية الإسرائيلية مراكب الصيادين قبالة شواطئ شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.