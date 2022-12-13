الصحة: تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 76 حالة

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قالت وزارة الصحة، اليوم، إنه تم تسجيل 53 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 76 حالة، ووفاة واحدة.

وأشارت إلى أن إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 826,312 حالة، من بينها 3050 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 37 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

وأضافت الوزارة: بلغ إجمالي حالات التعافي 813,775 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9487 حالة وفاة.

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