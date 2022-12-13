تحذير للاتحاد الفلكي الدولي من قمر صناعي ضخم

تواصل – وكالات:

أطلق الاتحاد الفلكي الدولي (IAU) تحذيرًا بشأن القمر الصناعي الضخم الذي تم إطلاقه مؤخرًا تحت اسم “بلو ووكر 3”.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان الشركة المشغلة للقمر الصناعي عن اعتزامها نشر ما لا يقل عن 100 جهاز من هذا الطراز في المستقبل، وفقًا لموقع “نيو – ساينس”، المتخصص بالأخبار العلمية.

وقام صاروخ “سبيس إكس فالكوم 9” بنقل هذا القمر الصناعي من طراز “بلو ووكر 3” إلى الفضاء مع مجموعة من أقمار ستارلينك الصناعية خلال شهر سبتمبر الماضي.

والقمر الصناعي “بلو ووكر 3” تبلغ مساحته 64 مترًا مربعًا تم بناؤه بواسطة شركة “سبيس موبيل” التي تعتبر من أكبر شبكات الاتصال التجارية في الفضاء، والتي سيكون هدفها اختبار تقنية جديدة مصممة لتوفير الاتصالات الهاتفية المحمولة العالمية مباشرة للمستخدمين من الفضاء.

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انتقادات للمشروع

وتعرض المشروع لانتقادات من قبل بعض الباحثين بسبب تأثيره المحتمل على العوامل الفلكية، حيث يؤكد التقرير مخاوف الاتحاد الفلكي الدولي.

والقمر الصناعي “بلو ووكر 3” قادر على خلق تداخل مرئي يمكن أن يعيق بشكل خطير التقدم في فهم الكون.

وقال الاتحاد الفلكي الدولي، إن هذا القمر الصناعي أصبح أحد ألمع الأجسام في سماء الليل وهو أكثر إشراقًا من الأقمار الصناعية الأخرى وأحيانًا أكثر من بعض النجوم الأكثر شهرة، حيث تعد المشكلة الرئيسية هي الهوائي الضخم الذي يعكس الكثير من ضوء الشمس على سطح الأرض.

وأصدر علماء الفلك، سلسلة من الصور التي التقطتها المراصد حول العالم تظهر عدة فروقات بيضاء تظهر في السماء ويمكن أن تتسبب إشارات الهاتف المحمول من أقمار الاتصالات حدوث تداخل كبير في التلسكوبات الراديوية.

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حرب بين المشغلين وعلماء الفلك

وبدأت حرب بين المشغلين وعلماء الفلك بشكل جدي مع تطوير مشروع “ستارلينك” بقيادة “سبيس إكس”، حيث يقول عالم الفيزياء الفلكية الإيطالي بييرو بنفينوتي إن “بلو ووكر 3” يعد تغييرًا جذريًا في مشكلة كوكبة الأقمار الصناعية.

ويدرك ممثلو المنظمة أن هذه الأقمار الصناعية التجارية لعبت وستستمر بلعب دور مهم في تحسين أنظمة الاتصالات العالمية.