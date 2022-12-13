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الصناعة: تنفيذ 1318 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في نوفمبر الماضي
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الصناعة: تنفيذ 1318 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في نوفمبر الماضي

الصناعة: تنفيذ 1318 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في نوفمبر الماضي

الصناعة: تنفيذ 1318 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في نوفمبر الماضي
٠١:٢٣:١٨ م، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة في الإدارة العامة لمراكز الخدمة الصناعية الشاملة وإدارة الالتزام تنفيذ 1318 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عدد من مناطق المملكة خلال شهر نوفمبر الماضي؛ وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع والوقوف على مدى جاهزيتها.

وأوضحت أن الزيارات الميدانية المنفَّذة خلال الشهر الماضي شملت ما يلي:

1- 382 زيارة على المصانع في منطقة الرياض،

2- 336 زيارة في منطقة مكة المكرمة

3- 279 في المنطقة الشرقية

4- تنفيذ 81 زيارة على مصانع منطقة القصيم

5- 59 زيارة في منطقة عسير

6- 47 في منطقة المدينة المنورة

7- 45 زيارة على مصانع منطقة جازان،

8- 34 زيارة في منطقة نجران،

9- 17 زيارة على المصانع في منطقة الجوف،

10- 16 زيارة في منطقة حائل،

11- 14 في منطقة تبوك، ف

12- 6 زيارات في منطقة الباحة

13- زيارتان في منطقة الحدود الشمالية.

وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن زياراتها الميدانية مستمرة بشكل دوري؛ للوقوف على المنشآت الصناعية، والتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع بتوفير منتجات ذات جودة عالية وفقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة، إضافة إلى التحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.

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الكلمات الدلالية:
أخبار المملكة الصناعة المملكة المنشآت المنشآت الصناعية وزارة الصناعة

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