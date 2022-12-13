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روسيا: اعتقال 400 أوكراني عند نقاط تفتيش أثناء محاولتهم عبور حدود البلاد
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روسيا: اعتقال 400 أوكراني عند نقاط تفتيش أثناء محاولتهم عبور حدود البلاد

روسيا: اعتقال 400 أوكراني عند نقاط تفتيش أثناء محاولتهم عبور حدود البلاد

روسيا: اعتقال 400 أوكراني عند نقاط تفتيش أثناء محاولتهم عبور حدود البلاد
٠١:٠٢:٤٨ م، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

كشف رئيس هيئة الأمن الفيدرالي الروسي، أنه تم اعتقال أكثر من 400 قومي أوكراني عند نقاط تفتيش أثناء محاولتهم عبور حدود البلاد.

روسيا لم تتوقف عن توجيه الضربات الجوية

من جانب آخر، أكد الرئيس الأوكراني أن روسيا لم تتوقف عن توجيه الضربات الجوية وانقطاع التيار الكهربائي هو أملها الأخير، لافتًا إلى أنه طلب من مجموعة السبع مساعدة بلاده للحصول على 2 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي.

كييف تطالب بمدفعية وقذائف وصواريخ

وأوضح أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستؤمن المحطات النووية، وأنه على العالم إعادة النظر في السلامة النووية، مؤكدًا أنه طالب أعضاء مجموعة السبع بأسلحة مدفعية وقذائف وصواريخ بعيدة المدى.

كييف بحاجة لمساعدة طارئة

وقال وزير الطاقة الأوكراني: على العالم إعادة النظر في السلامة النووية بعد سيطرة روسيا على محطة زابوريجيا، مشيرًا إلى أن كييف بحاجة لمساعدة طارئة لقطاع الطاقة بقيمة 800 مليون يورو على الأقل.

وكشف مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة ترسل أولى الشحنات من معدات الطاقة لمساعدة أوكرانيا في أزمة الكهرباء.

حزمة مساعدات أوروبية بقيمة 220 مليون

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الممثلة الدائمة للجمهورية التشيكية لدى الاتحاد الأوروبي، أن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا على حزمة لتزويد أوكرانيا بمبلغ 18 مليار يورو «19 مليار دولار» في عام 2023.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا السلامة النووية روسيا زيلنسكي مجموعة السبع هيئة الأمن الفيدرالي

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