«روشن» تستحوذ على واجهة الرياض لتواصل توسّعها في العاصمة

تواصل – واس

استحوذت شركة روشن على مناطق التسوق والأعمال التابعة لواجهة الرياض، التي تقع بالقرب من مشروع “سدرة”، في أحدث خطوة لروشن في رحلتها، لتصبح أكبر مطور عقاري متعدد الأصول في المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر: “يأتي هذا التعاون حاملًا فرصًا كبيرة وهائلة، فبصفتنا مطورًا عقاريًا وطنيًا يتمتع برؤية ممتدة وطويلة الأجل، تتجلى لنا فرصًا فريدة من خلال دمج العقارات التجارية وعقارات التجزئة عالمية المستوى في واجهة الرياض، مع مجتمع “سدرة” السكني”.

ولضمان تقديم أفضل مستويات الخدمة للمستأجرين والزوّار في واجهة الرياض، أبرمت روشن اتفاقية لإدارة الممتلكات مع المطور والمشغّل الرئيس لواجهة الرياض.

نقطة جذب تجارية

وفتتحت واجهة الرياض عام 2019، وأصبحت نقطة جذب رئيسة في مشهد قطاع التجارة والتجزئة في الرياض منذ ذلك الحين.

وتعد منطقة التسوق في واجهة الرياض مركزًا تجاريًا متعدد الاستخدامات، وتبلغ مساحته حوالي 80 ألف متر مربع، ويضم مجموعة متنوعة من المستأجرين، وتستقبل المنطقة أكثر من 10 ملايين زائر سنويًا.

كما تضم الواجهة أيضًا منطقة الأعمال، وهي عبارة عن منطقة مُسوَّرة مُخصصة للشركات والأعمال، وتبلغ مساحتها حوالي 80 ألف متر مربع، تضم مجموعة من المستأجرين المتميزين.

وتقع منطقة الأعمال بجوار منطقة التسوق، وتتميز بمساحات عمل نموذجية عالمية المستوى، كما تضم منتزهات ومساحات خضراء بطول 1 كم، وممرات للمشاة، ومرافق عصرية وحديثة الطراز، مثل: مركز للياقة البدنية، وفندق 4 نجوم، وقاعات للمؤتمرات، وغرف اجتماعات، وحضانة أكاديمية واجهة الرياض.

وتُعد روشن شركة تطوير عقاري وطنية، تابعة لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، تعمل على تعزيز جودة حياة المواطنين، من خلال تطوير أحياء سكنية بمعايير عالية الجودة، تتناسب مع تطلعات المجتمع السعودي، كما تدعم جهود الحكومة في زيادة نسبة تملّك الوحدات السكنية.

وتعمل “روشن” على توسيع نشاطها من خلال إنشاء مجتمعات سكنية على مساحة تزيد عن 200 مليون متر مربع، بالإضافة إلى ذلك، تعمل روشن كمطور عقاري ومشغّل رئيس في مجموعة واسعة من فئات الأصول، والاستفادة من الأراضي بنظام حق الانتفاع، بما في ذلك المرافق السكنية، ومنافذ البيع بالتجزئة، والمرافق التجارية، ومرافق الضيافة، والمرافق العامة.

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