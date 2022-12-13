خبير اقتصادي: قطاع الكهرباء في المملكة يشهد ازدهارًا واسعًا (فيديو)

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قال الخبير في شؤون الطاقة، المهندس عائض آل سويدان، إن المملكة تشهد أزهى عصورها في التطور في جميع المجالات، ومن بين هذه القطاعات قطاع الكهرباء الذي يشهد ازدهارًا واسعًا.

يأتي ذلك فيما انطلقت أمس، فعاليات المؤتمر السعودي العاشر للشبكات الذكية، والمعرض المصاحب له، تحت شعار “حلول تكاملية لطاقة مستدامة”، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، يناقش خلالها أثر الاستدامة، والطاقة المتجددة، والتشريعات، والتوجهات المستقبلية للشبكات الذكية.

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قطاع الكهرباء والطاقة في المملكة

وأشار آل سويدان في تصريحات إلى فضائية “الإخبارية” إلى أن “المؤتمرات التي تعقدها المملكة تجمع خبراء من شتى بقاع الأرض، وبالإمكان الاستفادة من خبراتهم التطبيقية في دولهم، وأيضًا المملكة لها خبرات خصوصًا في قطاع الطاقة المتجددة، أو توليد الكهرباء، وبالإمكان أيضًا نقل خبراتنا إليهم، وأيضًا تباحث الخبرات معهم، مما سيعود بالفائدة على قطاع الكهرباء والطاقة في المملكة”.

ولفت آل سويدان أيضًا إلى خلق شراكات مع هؤلاء الخبراء وبالإمكان في وقت لاحق توطين بعض من القطاعات والمنتجات في مجال الكربهاء بالمملكة.

وعقدت مساء أمس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، التي شارك فيها نائب وزير الإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير؛ ومساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع الخدمات المشتركة المهندس محمد بن ناصر الجاسر، ومحافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم، ووكيلة وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية القطاعية والمناطقية فرح بنت أحمد إسماعيل.

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تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الشبكات الذكية

وشهد اليوم الأول من المؤتمر عقد ست ورش عمل، تناولت العديد من الموضوعات ذات الأهمية لشبكات الكهرباء منها؛ تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الشبكات الذكية، والجوانب التنظيمية ذات العلاقة بتطبيق التقنيات المتقدمة في الشبكات، والبنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وغيرها.

ويشهد اليوم الثاني من المؤتمر العديد من الجلسات الحوارية والمتخصصة، منها؛ جلسة حوارية حول الجوانب التنظيمية والاتجاهات المستقبلية للشبكات الذكية، وجلسة حول تحديث الشبكات، يتحدث فيها كل من: محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، ومدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، وجلسة أخرى حول مستقبل المرافق الذكية، يتحدث فيها كل من: الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد القنون، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية نمر الشبل، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراء الطاقة المهندس مازن بهكلي، إضافة إلى جلسة تعريفية عن “طاقة شباب المملكة”، وتُختتم فعاليات اليوم الثاني بجلسة نقاش حول الاستدامة والطاقة المتجددة.

كما سيشمل البرنامج كلمات رئيسة كل من رئيس الاتحاد العربي للكهرباء المهندس عبدالرحيم حفيظي، ورئيس شركة الشبكة الوطنية في الصين جانق جيقانق.