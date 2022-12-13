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تحذير عاجل من «الصحة العالمية» بشأن عبارات خادعة على عبوات حليب الأطفال

تحذير عاجل من «الصحة العالمية» بشأن عبارات خادعة على عبوات حليب الأطفال

تحذير عاجل من «الصحة العالمية» بشأن عبارات خادعة على عبوات حليب الأطفال
١٢:٣٤:٠١ م، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

حذرت منظمة الصحة العالمية من خدعة يتعرض لها الآباء حين شراء الحليب الاصطناعي لأطفالهم من المتاجر.

وأوضحت المنظمة أن الحليب الاصطناعي يجب أن يباع في عبوات عادية لمنع استغلال الآباء في التسويق، مؤكدة أن الصناعة تستخدم التغليف للترويج للعلامات التجارية بأسعار متضخمة.

يُحظر الإعلان المباشر عن الحليب الاصطناعي

وأضافت – حسب «سبوتنيك» – أنه يُحظر الإعلان المباشر عن الحليب الاصطناعي لآباء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر في المملكة المتحدة، لكن هذا لا يمنع الشركات من تقديم مطالبات تسويقية على العبوات.

احذر من الكلمات الخادعة على علب الحليب

وأكدت أن التعبئة والتغليف لحليب الصيغة الأكثر تكلفة تتميز عادةً بعبارات مثل «ممتاز» و «مُصنع خصيصًا»، مما يعطي الانطباع بأن المنتج ذو جودة أعلى من غيره، في حين أنه قد لا يختلف عن غيره.

الادعاءات تضمنت الاستغلالية

وأشارت إلى أن الادعاءات تضمنت «الاستغلالية» كلمات مثل «حساس» أو «مريح»، للإشارة إلى أن المنتج سيهدئ من بكاء الأطفال، وأنه بموجب القانون، يجب أن تحتوي جميع منتجات حليب الأطفال على مزيج من العناصر الغذائية.

«الصحة العالمية»: هذا تسويق غير مسؤول

وبينت أن هذا تسويق غير مسؤول يفترس الآباء ذوي النوايا الحسنة الذين يريدون الأفضل لطفلهم، وأنه يجب ألا يشعر الآباء بالذنب لعدم اختيارهم أغلى علامة تجارية على أرفف السوبر ماركت، مؤكدة أن التغليف البسيط من الممكن أن يختصر جميع الصيغ الرسالة التي مفادها أن العلامات التجارية المختلفة هي نفسها بشكل أساسي.

 

الكلمات الدلالية:
الحليب الاصطناعي شراء الحليب عبوات الحليب منظمة الصحة العالمية

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