«الصحة»: نسبة الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي ارتفعت إلى 70%
تواصل – فريق التحرير
كشفت وزارة الصحة، أن نسبة الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي ارتفعت إلى 70%.
وقالت في حسابها على “تويتر”: “لأن صحتها صحة للمجتمع، تحسنت ولله الحمد نسبة الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، حيث تم اكتشاف ٧٠٪ من الحالات في مراحل مبكرة، يمكن شفاؤها بالكامل”.
ومؤخرا، نصح أطباء ومتخصصون بـ 8 تدابير يجب اتباعها للوقاية من مرض سرطان الثدي.
الوقاية من مرض سرطان الثدي
ووفق الأطباء، فإن تلك العوامل هي:
1 -ممارسة النشاط البدني
2 -الإرضاع الطبيعي
3 -تناول الغذاء الصحي
4 -تجنب زيادة الوزن
5 -الإنجاب المبكر وتجنب المعالجة الهرمونية
6 -الكشف المبكر في حال وجود تاريخ عائلي
7 -الابتعاد عن تناول حبوب منع الحمل لمدة طويلة
8 -الكشف بالماموغرام كل سنتين من عمر الـ40 عامًا
أسباب الإصابة بسرطان الثدي
وفي سياق متصل، قدّم خبراء، عددًا من العوامل التي قد تزيد من احتمال الإصابة بهذا المرض.
-التاريخ المرضي للعائلة
-النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بسرطان الثدي
-العوامل الوراثية الجينية
-الإصابة السابقة بسرطان الثدي
-التقدم في السن
-التعرض للإشعاع
-السمنة
-بدء الدورة الشهرية في سن مبكرة
-مرحلة انقطاع الطمث بعد سن الـ55 عامًا
-إنجاب الطفل الأول في سن متأخرة
-عدم إرضاع الطفل الرضاعة الطبيعية
-من لم يسبق لها الحمل
-عدم اتباع أنماط الحياة الصحية
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