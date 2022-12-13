«الصحة»: نسبة الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي ارتفعت إلى 70%

تواصل – فريق التحرير

كشفت وزارة الصحة، أن نسبة الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي ارتفعت إلى 70%.

وقالت في حسابها على “تويتر”: “لأن صحتها صحة للمجتمع، تحسنت ولله الحمد نسبة الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، حيث تم اكتشاف ٧٠٪ من الحالات في مراحل مبكرة، يمكن شفاؤها بالكامل”.

ومؤخرا، نصح أطباء ومتخصصون بـ 8 تدابير يجب اتباعها للوقاية من مرض سرطان الثدي.

الوقاية من مرض سرطان الثدي

ووفق الأطباء، فإن تلك العوامل هي:

1 -ممارسة النشاط البدني

2 -الإرضاع الطبيعي

3 -تناول الغذاء الصحي

4 -تجنب زيادة الوزن

5 -الإنجاب المبكر وتجنب المعالجة الهرمونية

6 -الكشف المبكر في حال وجود تاريخ عائلي

7 -الابتعاد عن تناول حبوب منع الحمل لمدة طويلة

8 -الكشف بالماموغرام كل سنتين من عمر الـ40 عامًا

أسباب الإصابة بسرطان الثدي

وفي سياق متصل، قدّم خبراء، عددًا من العوامل التي قد تزيد من احتمال الإصابة بهذا المرض.

-التاريخ المرضي للعائلة

-النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بسرطان الثدي

-العوامل الوراثية الجينية

-الإصابة السابقة بسرطان الثدي

-التقدم في السن

-التعرض للإشعاع

-السمنة

-بدء الدورة الشهرية في سن مبكرة

-مرحلة انقطاع الطمث بعد سن الـ55 عامًا

-إنجاب الطفل الأول في سن متأخرة

-عدم إرضاع الطفل الرضاعة الطبيعية

-من لم يسبق لها الحمل

-عدم اتباع أنماط الحياة الصحية

اقرأ أيضًا:

8 تدابير تقلل من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي.. تعرفي عليها