بعد إدخال تعديلات جديدة.. «ماسك» يُعيد إطلاق خدمة توثيق تويتر

تواصل – فريق التحرير:

قرر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إطلاق خدمة الاشتراك الجديدة في تويتر التي تتضمّن الحصول على علامة توثيق الحساب، بعد إطلاق صيغة أولى أعقبها انتشار حسابات مزيّفة وفوضى في الشبكة الاجتماعية.

وبموجب الخدمة الجديدة سيحصل المستخدمون لتويتر على علامة التوثيق الزرقاء للأفراد والذهبية لحسابات الشركات، والرمادية لحسابات المؤسسات الحكومية.

وبعد أن تولى “ماسك” المسؤولية عقب استحواذه على “تويتر”، وضع صيغة أولى لخدمة الاشتراكات لكنّها أحدثت فوضى في المنصة مع ظهور عدد كبير من الحسابات التي تدّعي أنها تمثل شخصيات أو شركات معيّنة.

والتغييرات الجديدة التي أحدثها “ماسك” ستمنع الفوضى التي حدثت سابقًا، إذ ينبغي على المستخدم أن يكون قد فتح حسابه قبل 90 يومًا أقلّه وربطه برقم هاتف حقيقي لا “مزيّف”.

شروط قبل الموافقة على منح الخدمة

ويجب كذلك على المستخدم أن يكون فعّل حسابه مرة واحدة على الأقل خلال الشهر الفائت، ولم يغيّر صورة الحساب الرئيسة أو اسمه خلال الأسبوع الماضي.

وستكون خدمة الاشتراك الجديدة مُتاحة أوّلاً في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة مقابل 8 دولارات شهرياً، أو 11 دولاراً لأنظمة “آي او اس” الخاصة بأجهزة “آبل”.

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