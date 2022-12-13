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اشتباكات عسكرية مفاجئة.. ماذا يحدث على الحدود بين الهند والصين؟

اشتباكات عسكرية مفاجئة.. ماذا يحدث على الحدود بين الهند والصين؟

اشتباكات عسكرية مفاجئة.. ماذا يحدث على الحدود بين الهند والصين؟
١٢:٣١:٣٥ م، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أعلن الجيش الهندي، أن اشتباكات حدودية وقعت اليوم بين جنود من الهند والصين في ولاية أروناشال براديش شرقي البلاد.

الهند تمنع قوات صينية من دخول أراضيها

وأوضح وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، أن القوات الهندية منعت قوات صينية من الدخول لأراضيها، مؤكدًا أن الجيش الهندي قادر تمامًا على الدفاع عن أي تجاوزات، حسب «سبوتنيك».

إصابة عدد من الجنود من الجانبين

وأضاف أن الجيش واجه محاولة الصين بحزم ومنع بشجاعة جيش التحرير الشعبي من التعدي على أراضيه، وأجبرهم على الانسحاب إلى مواقعهم، مؤكدًا إصابة عدد من الجنود من الجانبين في الاشتباك.

وأكد الوزير الهندي أنه لم تسفر الاشتباكات عن مقتل أحدًا من جنوده، ولم يصب أحد بجروح خطيرة بسبب تدخل القادة العسكريين الهنود في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن الهند تتهم الصين بمحاولة تغيير الوضع القائم عند الحدود

القوات المسلحة الهندية تعقد اجتماعًا طارئًا

وأعلن وزير الدفاع الهندي عن عقد اجتماع عقب الحادث، مؤكدا أن القوات المسلحة الهندية تبحث مسألة الاشتباكات الحدودية مع الصين دبلوماسيًا.

من ناحيتها، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن الوضع على الحدود مع الهند مستقر، مؤكدة أن الجانبين يحافظان على الاتصالات من خلال القنوات الدبلوماسية والعسكرية.

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الكلمات الدلالية:
اشتباكات حدودية الجيش الهندي الصين الهند شرف آسيا

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