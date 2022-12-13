مزايا ومكافآت.. معهد الإلكترونيات يُعلن عن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية «SEHAI» عن بدء التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف، لدى «شركة سوني» لحملة الثانوية العامة، والحصول على شهادة دبلوم سنتين مكثف – وفقًا للتفاصيل التالية:

* مسمى البرنامج

– برنامج تدريب منتهي بالتوظيف.

* المزايا أثناء التدريب

– تأمين طبي.

1 – مكافأة شهرية لا تقل عن «3,000 ريال».

2 – التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية.

* المزايا بعد التدريب

1 – تأمين طبي.

2 – تدريب منتهي بالتوظيف.

3 – راتب مجزي أساسي.

4 – شهادة دبلوم مكثف لمدة سنتان.

* الشروط

1 – أن تكون المتقدم سعودية الجنسية.

2 – حاصلة على شهادة الثانوية العامة.

3 – العمر لا يتجاوز 26 سنة.

4 – لم يسبق لها الدعم من صندوق الموارد البشرية «هدف».

* تنويه

– سيكون التدريب بمقر المعهد في الرياض والتوظيف سيكون في مدينة جدة.

* طريقة التقديم

– للتقديم على برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف؛ لدى شركة سوني – تُرسل السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني.