مزايا ومكافآت.. معهد الإلكترونيات يُعلن عن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف
تواصل – فريق التحرير:
أعلن المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية «SEHAI» عن بدء التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف، لدى «شركة سوني» لحملة الثانوية العامة، والحصول على شهادة دبلوم سنتين مكثف – وفقًا للتفاصيل التالية:
* مسمى البرنامج
– برنامج تدريب منتهي بالتوظيف.
* المزايا أثناء التدريب
– تأمين طبي.
1 – مكافأة شهرية لا تقل عن «3,000 ريال».
2 – التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية.
* المزايا بعد التدريب
1 – تأمين طبي.
2 – تدريب منتهي بالتوظيف.
3 – راتب مجزي أساسي.
4 – شهادة دبلوم مكثف لمدة سنتان.
* الشروط
1 – أن تكون المتقدم سعودية الجنسية.
2 – حاصلة على شهادة الثانوية العامة.
3 – العمر لا يتجاوز 26 سنة.
4 – لم يسبق لها الدعم من صندوق الموارد البشرية «هدف».
* تنويه
– سيكون التدريب بمقر المعهد في الرياض والتوظيف سيكون في مدينة جدة.
* طريقة التقديم
– للتقديم على برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف؛ لدى شركة سوني – تُرسل السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني.