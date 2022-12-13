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مزايا ومكافآت.. معهد الإلكترونيات يُعلن عن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف
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مزايا ومكافآت.. معهد الإلكترونيات يُعلن عن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف

مزايا ومكافآت.. معهد الإلكترونيات يُعلن عن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف

مزايا ومكافآت.. معهد الإلكترونيات يُعلن عن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف
١١:٥٢:٥٢ ص، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية «SEHAI» عن بدء التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف، لدى «شركة سوني» لحملة الثانوية العامة، والحصول على شهادة دبلوم سنتين مكثف – وفقًا للتفاصيل التالية:

* مسمى البرنامج

– برنامج تدريب منتهي بالتوظيف.

* المزايا أثناء التدريب

– تأمين طبي.

1 –  مكافأة شهرية لا تقل عن «3,000 ريال».

2 – التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية.

* المزايا بعد التدريب

1 – تأمين طبي.

2 – تدريب منتهي بالتوظيف.

3 –  راتب مجزي أساسي.

4 – شهادة دبلوم مكثف لمدة سنتان.

* الشروط

1 – أن تكون المتقدم سعودية الجنسية.

2 – حاصلة على شهادة الثانوية العامة.

3 – العمر لا يتجاوز 26 سنة.

4 – لم يسبق لها الدعم من صندوق الموارد البشرية «هدف».

* تنويه

– سيكون التدريب بمقر المعهد في الرياض والتوظيف سيكون في مدينة جدة.

* طريقة التقديم

– للتقديم على برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف؛ لدى شركة سوني – تُرسل السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني.

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أخبار السعودية برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف حملة الثانوية شركة سوني معهد الإلكترونيات

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